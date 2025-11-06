Skandal büyüyor: Bir hafta içinde iki mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı!

İngiltere’de cezaevi sisteminde yaşanan ciddi hatalar ülke gündemine oturdu.

Cinsel saldırı suçlamasıyla hüküm giyen Brahim Kaddour-Cherif ve dolandırıcılık suçundan ceza alan William Smith, 29 Ekim ve 5 Kasım tarihlerinde yanlışlıkla serbest bırakıldı.

Polis, her iki mahkumu bulmak için geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı.

Bu olaydan kısa süre önce de benzer bir hata yaşanmıştı. Cinsel saldırı suçlamasıyla hüküm giyen Hadush Kebatu, 24 Ekim’de yanlışlıkla salıverilmiş, iki gün sonra Londra’da yeniden yakalanarak 28 Ekim’de sınır dışı edilmişti.

Kebatu’nun ülkeden gönderilmesinden yalnızca bir gün sonra, aynı suçtan mahkum olan Cezayirli Kaddour-Cherif de hatalı şekilde tahliye edildi.

HÜKÜMETTEN “SİSTEMİ DÜZELTECEĞİZ” AÇIKLAMASI

Konu, İngiltere Parlamentosu’na da taşındı. Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı David Lammy, yaşanan hataların ardından eski Metropolitan Polis Yardımcı Komiseri Lynne Owens başkanlığında kapsamlı bir inceleme başlatıldığını duyurdu.

Lammy, “Olayın ardından hapishane sisteminde şimdiye kadar uyguladığımız en sıkı denetimleri hayata geçirdim. Lynne Owens’un çalışmalarını derinlemesine yapabilmesi önemli. Sanırım daha fazla kontrol ve dengeye ihtiyacımız olacak. Bizim devraldığımız sistem, bir önceki yönetimin kurduğu, insanların gizlice çıkmasına izin veren karmaşık bir sistemdi. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETTEN ACİL TOPLANTI

İngiltere’de kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet mağdurlarından sorumlu Bakan Alex Davies-Jones, konuyla ilgili yaptığı açıklamada sert eleştirilerde bulundu. Davies-Jones, “Bu tamamen kabul edilemez, öfke ve hayal kırıklığını paylaşıyorum” diyerek olayın adalet sistemindeki daha geniş bir krize işaret ettiğini belirtti. Bakan, hükümetin hataları önlemek amacıyla teknoloji uzmanlarıyla iş birliği yaptığını söyledi. Ayrıca, “Bugün hapishane yetkilileriyle acil bir toplantı düzenledik. Sahada tam olarak neler olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz” dedi.

Muhalefet kanadından ise sert tepki geldi. Muhafazakar Parti’nin Gölge Adalet Bakanı Robert Jenrick, durumu “tamamen ve kesin bir karmaşa” olarak tanımladı.

Jenrick, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, “Yanlış salıvermeler kabul edilemez. Hapishane servisinin bu olayın farkına varması ve polisi bilgilendirmesi altı gün sürdü. Polis şimdi yürütülen insan avında bir hafta geriden geliyor. Bu, Adalet Bakanlığı’nın idari başarısızlığıdır” ifadelerini kullandı.

“AYDA ORTALAMA 22 MAHKUM YANLIŞLIKLA SALIVERİLİYOR”

İngiltere Hapishane Görevlileri Derneği Başkanı Mark Fairhurst, adalet sistemindeki çöküşe dikkat çekti. Fairhurst, “Ayda ortalama 22 mahkum yanlışlıkla serbest bırakılıyor. Bu durum sadece şimdi gündeme geldi. Şu anda tüm ceza adaleti sisteminin tamamen çökmekte olduğunu görüyoruz. Bu sadece hapishanelerle ilgili değil, denetimli serbestlik, mahkemeler ve polis de aynı durumda. Neyin yanlış gittiğini bulmak ve daha da önemlisi bunu düzeltmek için bir kraliyet soruşturması istiyoruz” dedi.

İngiltere hükümetinin temmuz ayında yayımladığı verilere göre, İngiltere ve Galler’de son 12 ay içinde 262 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı. Bu rakam, Mart 2024’teki 115 vakanın yüzde 128 artması anlamına geliyor.

Aynı rapora göre, hatalı salıverilen kişilerin 233’ü cezaevlerinden, 29’u ise mahkemeler tarafından yanlışlıkla serbest bırakıldı.