Slovakya'da Seçimin Galibi Robert Fico

Slovakya’da genel seçimleri eski Başbakan Robert Fico liderliğindeki İstikamet-Sosyal Demokrasi Partisi kazandı. Fico, seçimi kazandığı takdirde Ukrayna'ya yardımları keseceğini duyurmuştu.

Slovakya'da Seçimin Galibi Robert Fico
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Slovakya’da parlamento seçimlerini ilk resmi sonuçlara göre eski Başbakan Robert Fico liderliğindeki İstikamet-Sosyal Demokrasi Partisi kazandı.

İstikamet-Sosyal Demokrasi Partisi Başkanı ve eski eski Başbakan Robert Fico, kazandığı takdirde Ukrayna'ya yapılan yardımları keseceği sözünü vermişti.

Oyların yüzde 99,2’sinin sayılmasıyla birlikte açıklanan ilk sonuçlara göre, Fico’nun partisi yüzde 23,3 oranında oy alarak 1’inci parti oldu.

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan liberal ve Batı yanlısı aday Michal İmeka’nın partisi İlerici Slovakya’nın oy oranı ise yüzde 17 seviyesinde kaldı.

Ülkede seçime katılım 2002 yılına oranla en yüksek seviyeye ulaşarak yüzde 68,06 oldu.

Slovakya’da 2 dönem başbakanlık yapan Robert Fico, Avrupa ve ABD’nin Ukrayna’ya silah yardımı sağlamak ve Rusya’ya yaptırım uygulamak yerine, nüfuzlarını iki ülke arasında barış anlaşması sağlanması yönünde kullanmaları gerektiğini savunuyor.

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