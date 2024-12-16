SMO ve YPG arasındaki ateşkes bitti

Münbiç’i terör örgütü PYD/YPG’den temizleyen Suriye Milli Ordusu ile YPG güçleri arasındaki 4 günlük ateşkes süresi sona erdi. Taraflar ateşkesi uzatmadı.

4 günlük ateşkese taraflar kısmen uydu. Yer yer terör örgütü tarafından taciz ateşleri ve drone saldırıları yaşanmasına rağmen SMO güçleri mevzilerin güçlendirdi.

Ateşkesin ilk madde olan “4 günlük çatışmasızlık” yerine geldi. İkinci madde ise PKK güçlerinin Fırat’ın doğusunda Karakozak köprüsü yakınında bulunan Süleyman Şah Türbesi bölgesinden çekilmesi karşılığında Münbiç ve çevresinde kalan PKK’lı terörisitler ve aileleriyle birlikte Fırat’ın Doğusuna geçecekti. Bu olmadı.

3. Madde ise Tişrin Barajı’ndan iki tarafın çekilmesi ve barajın idaresinin yerel yöneticilere bırakılması şartı idi. Bu şart da sağlanamadı. Tişrin Barajının kontrolü SMO güçlerine geçti.

Ateşkes süresi boyunca YPG ile SMO arasına çeşitli görüşmeler olduğu da kaydedildi. Bu görüşmelerde PKK’nın Süleyman Şah çevresindeki kritki noktalardan ayrılmak istemediği öğrenildi.

Ateşkesin uzatmayan durumun da bu olduğu ileri sürüldü. Bazı PKK/YPG’li terörsitlerin Münbiç’ten çıkarken kendi araçlarını yakarak kaçtığı görüntülendi.

Ateşkes süresi bugün saat 17 itibariyle sona erdi. Suriye Milli Ordusu Fırat’ın batısındaki en uç noktaya cephe hattını kurdu. Kuşatma alanını genişletti. YPG’li teröristlerin konumlandığı bölgelerde ise Amerikan ordusuna ait askeri araçların devrileyeleri arttı. Gergin bekleyişin sürüyor.