Şok eden ölüm: Liam Payne hayatını kaybetti

One Direction grubuyla tanınan, daha sonra diğer üyeler gibi yoluna yalnız devam eden Liam Payne hayatını kaybetti.

Şok eden ölüm: Liam Payne hayatını kaybetti
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One Direction grubuyla ünlendikten sonra kariyerine tek başına devam eden İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Liam Payne’nin hayatını kaybettiği bildirildi.

31 yaşındaki Payne'nin Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Payne'nin cesedi otelin iç avlusunda bulundu.

Arjantin polisi de Payne'nin ölümünü doğruladı. 

 Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan ve Louis Tomlinson ile birlikte dağılan pop grubu One Direction'ın bir parçası olarak dünya çapında üne kavuşmuştu.

Grup, 2010 yılında X Factor isimli müzik yarışmasının İngiliz versiyonunu üçüncü olarak tamamladıktan sonra çıkış yapmıştı. 2016 yılında dağılan üyeler kariyerlerine tek başına devam etti.

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