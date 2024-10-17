Başakşehir'de 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Başakşehir'deki bir sitede 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Mert Sagit Mert Sagit
Başakşehir'de 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Yayınlanma:

Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir sitede bulunan 10 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, tedbir amaçlı apartmanı tahliye etti. Sağlık görevlileri dumandan etkilenen bir kişiye ambulanta müdahalede bulundu.

Rüzgarın da etkisiyle diğer binalara sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Emekli astsubaylar hakları için yürüyorEmekli astsubaylar hakları için yürüyorEkonomi
istanbul
Günün Manşetleri
"PKK silah bırakmaz, bıraktırılır"
Yeni açılıma Yeniden Refah'tan destek
CHP'den yeni açılıma destek
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı çıktı
"Yeni açılımın" taşları döşeniyor
Cumhur İttifakı'nın DEM Parti'ye uzattığı ele İYİ Parti'den tepki
Bakan Ali Yerlikaya'dan 5,9'luk depremle ilgili açıklama
Çin ve Rusya başbakanları bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul etti
5 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Maliye Bakanlığı ilk kez vergi yüzsüzleri listesini yayınladı: İşte o liste Maliye Bakanlığı ilk kez vergi yüzsüzleri listesini yayınladı: İşte o liste
Şok eden ölüm: Liam Payne hayatını kaybetti Şok eden ölüm: Liam Payne hayatını kaybetti
Yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen kurtarıldı Yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen kurtarıldı
Başakşehir'de 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü Başakşehir'de 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
16 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları 16 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları