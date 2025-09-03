Şok olay: Yaşlı kadın “oksijen alacağım” diyen sahte astronot tarafından dolandırıldı

Sky News’in aktardığına göre olay, ülkenin kuzeyinde yer alan Hokkaido Adası’nda yaşandı. Temmuz ayında sosyal medya üzerinden tanışan kadın ve sahte astronot, kısa sürede sık sık konuşmaya başladı.

Polis kaynaklarına göre dolandırıcı, kendisini uzay görevinde olan bir astronot olarak tanıttı.

“UZAY GEMİSİ SALDIRI ALTINDA, OKSİJENE İHTİYACIM VAR”

Dolandırıcı, kadınla sohbetlerinde giderek dramatik bir senaryo kurdu. “Uzay gemisinin saldırı altında olduğunu” iddia eden sahte astronot, hayatta kalabilmek için oksijen satın alması gerektiğini söyledi.

Kadından bu amaçla para isteyen dolandırıcı, yaşlı kadının güvenini kazanarak onu ikna etmeyi başardı.

Yaşlı kadın, romantik duygular da beslediği tahmin edilen sahte astronotun talebi üzerine yaklaşık 1 milyon yeni banka havalesiyle gönderdi.

Paranın gönderilmesinin ardından olay, kadının şüphelenmesi ve yakınlarıyla paylaşmasıyla ortaya çıktı.