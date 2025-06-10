Şoke eden kaçakçılık operasyonu: Yolcunun valizinden 95 egzotik hayvan çıktı!

Hindistan’ın en yoğun havalimanlarından biri olan Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen olay, uluslararası yaban hayatı kaçakçılığına dair yeni bir örnek olarak kayıtlara geçti. Bangkok’tan Mumbai’ye seyahat eden bir yolcu, gümrük memurlarının dikkatini çeken şüpheli davranışları nedeniyle durduruldu. Yapılan bagaj kontrolünde karşılaşılan manzara ise tam anlamıyla dehşet vericiydi.

95 EGZOTİK HAYVANLA YAKALANDI

The Indian Express gazetesinin haberine göre, yapılan aramada valizlerden 2 farklı türde tarantula, 30'u ölü, 50'si canlı olmak üzere 80 iguana, 1 malaya ayısı, 2 kırmızı ayaklı kaplumbağa, 6 uçan sincap, 2 ölü güneş kuşu ve 2 tepeli tohumbülbülü çıkarıldı.

Gümrük yetkilileri, bu hayvanların önemli bir kısmının nesli tehlike altında olan türler arasında yer aldığını belirterek, uluslararası hayvan kaçakçılığı yasaları kapsamında ciddi suç teşkil ettiğini vurguladı.

Özellikle Güneydoğu Asya’ya özgü nadir bir tür olan malaya ayısının valiz içinde taşınması, yetkililer tarafından “vahşi yaşamın şok edici şekilde sömürülmesi” olarak nitelendirildi. Tarantula örnekleri ve egzotik kuş türleri de hayvan kaçakçılığında rağbet gören canlılar arasında bulunuyor.

Zanlının daha önce benzer suçlara karışıp karışmadığını incelediklerini ifade eden yetkili, söz konusu kaçakçılık faaliyetinde rol alan kişi ya da grupların kimliğini de tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti.