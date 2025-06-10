THY’den duygulandıran karar: Şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın memleketi yeni uçağa isim oluyor

Türk Hava Yolları (THY), hem milletin yüreğinde iz bırakan bir ismi yaşatmak hem de yeni nesillere ilham vermek amacıyla çok özel bir karara imza attı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın memleketi olan Çorum’un Osmancık ilçesinin adının, yeni alınacak A350 tipi geniş gövdeli uçağa verileceğini duyurdu.

A350 UÇAĞI “OSMANCIK” ADINI TAŞIYACAK

THY Başkanı Bolat, paylaşımında filoda şu an "Osmancık" ismini taşıyan bir uçağın bulunmadığını vurgulayarak, bu boşluğun şehit öğretmenin aziz hatırasına adanacağını ifade etti. Bolat, “İlçe isimlerini genelde dar gövde uçaklara veriyoruz ama Aybüke öğretmenimizin aziz hatırasına, A350 uçağımıza ‘Osmancık’ ismini vereceğiz. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Allah onlardan razı olsun.” sözleriyle duygularını paylaştı.

Ahmet Bolat, 30 Haziran’da teslim alınacak olan A350 tipi uçağın yanı sıra, aynı dönemde bir A321 NEO ve bir Boeing 787 uçağının da THY filosuna katılacağını bildirdi. Normalde ilçe isimleri dar gövdeli uçaklara verilirken, bu kez istisna yapılarak geniş gövde A350’ye Osmancık ismi verilecek.

2017 yılında Batman’ın Kozluk ilçesinde uğradığı hain terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Türkiye'nin hafızasında iz bırakan kahraman öğretmenler arasında yer alıyor. Genç yaşta hayatını kaybeden Aybüke öğretmen, görevine olan bağlılığı ve idealist duruşuyla milyonların kalbinde taht kurmuştu.