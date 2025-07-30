Solingen kundakçısı için karar çıktı: Yangında 4 kişilik Türk aile hayatını kaybetmişti

Almanya’nın Solingen kentinde 2024’te bir binayı kundaklayarak 4 kişilik Türk asıllı ailenin ölümüne neden olan sanık Daniel S., 4 kez cinayet ve 21 kez cinayete teşebbüsten ömür boyu hapis cezası aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Solingen kundakçısı için karar çıktı: Yangında 4 kişilik Türk aile hayatını kaybetmişti
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Almanya’nın Solingen şehrinde, 2024 yılında bir binayı kundaklayarak Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişilik bir ailenin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan 40 yaşındaki Daniel S., Wuppertal Eyalet Mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Daniel S.’yi 4 cinayet ve 21 kez cinayete teşebbüs suçlarından suçlu buldu. Ayrıca, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve yangından kurtulanlara 2 bin ila 20 bin avro arasında tazminat ödenmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

24 Mart 2024’ü 25 Mart’a bağlayan gece Solingen kentindeki 4 katlı bir bina kundaklanmış, yangında aynı aileden İsmail Zhilov (29), Kıymet Zhilov (28), Gizem (5 yaşında), Elis (3 aylık bebek) hayatını kaybetmişti. Yangında ikisi ağır 9 kişi yaralanmış, bina ise tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti.

ZANLI, ESKİ KİRACI ÇIKTI

Olayın ardından yakalanarak tutuklanan Daniel S., Solingen’deki kundaklama olayından önce uyuşturucu madde kullandığını öne sürmüş, savunmasında ise binanın arkasındaki dairede 2020’ye kadar yaşadığını ve ev sahibiyle anlaşmazlık içinde olduğunu belirtmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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