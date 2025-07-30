Bursa’daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Harmancık ve Orhaneli’deki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgede ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa’daki orman yangını kontrol altına alındı
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Bursa’da günlerdir süren orman yangınında sevindiren gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa’nın Harmancık ve Orhaneli ilçelerindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir. Yeşil Vatan savunmasında cansiperane çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum.”

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Yangın sonrası başlatılan soğutma çalışmaları bölgedeki olası riskleri önlemek adına yoğun şekilde sürdürülürken, ekiplerin teyakkuzda olduğu bildirildi. Bakan Yumaklı, yangınla mücadelede görev alan tüm personele teşekkür etti.

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