Acil serviste bıçaklı saldırı! Doktor ve güvenlik görevlisi yaralandı

Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde kimliği belirsiz bir hasta, tartıştığı doktoru ve müdahale eden güvenlik görevlisini bıçakladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Acil serviste bıçaklı saldırı! Doktor ve güvenlik görevlisi yaralandı
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Şanlıurfa’da Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yaşanan bıçaklı saldırı paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, acil serviste görevli doktor İsmail A. ile tartışmaya başladı.

Tartışmaya müdahale eden hastane güvenlik görevlisi Harun P., şahsı yatıştırmaya çalışırken saldırgan, yanında getirdiği bıçağı çıkararak güvenlik görevlisini boğazından bıçakladı. Şahıs daha sonra doktor İsmail A.’yı da yaraladı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN DURUMU AĞIR

Yaralı doktor ve güvenlik görevlisi, ilk müdahalelerinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nden Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ambulanslarla sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan güvenlik görevlisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Saldırgan şahıs, olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

şanlıurfa Balıklıgöl bıçaklı saldırı
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