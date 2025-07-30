Kamu işçisine zamda kriz büyüyor!

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) görüşmeleri sürerken, sürece ilişkin tartışmalar da büyüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ'in gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede, görüşmelerin 2025 Şubat ayından bu yana sürdüğünü belirtti. Bakan Işıkhan, “Bu süreç zarfında görüşmelerin her aşamasında sendikalarla iletişim içinde olarak, sosyal diyaloğu güçlü tutma gayretinde olduk. Süreçte sendikalar tarafından teklifler sunuldu ve hükümeti temsilen kamu işveren sendikası olan TÜHİS’in yaptığı istişarelerle çok sayıda teklif sendikalara iletildi” dedi.

“TEKLİF KAMUOYUNA FARKLI AKSETTİRİLDİ”

18 Temmuz’da yapılan ilk teklifi hatırlatan Işıkhan, “İlk 6 ay için verilen yüzde 24’lük teklif enflasyonun üzerinde bir artışa karşılık geliyor. Gerçekleşen enflasyon maddelerimiz, çalışanlarımızın genelini enflasyona ezdirmeme politikamızın bir gereği olarak teklifte yer aldı. İkinci 6 ay için Temmuz-Aralık aylarındaki enflasyon teklif edildi. Ancak maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi ve kabul edilmedi” ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, teklifin ikinci 6 ay için “gerçekleşen enflasyon” dikkate alınarak hazırlandığını vurgulayarak, “Ayrıca sosyal haklar üzerine de beraber çalışmalara devam etmek amacıyla kapıyı her zaman açık tuttuk” dedi.

“İLK TEKLİFİN ÇOK ÜZERİNDEYİZ”

Son teklifin net oranlarla yapıldığını ifade eden Işıkhan, “Dün, farklı algıların önüne geçmek için net rakamlarla son teklifimizi yaptık. TÜRK-İŞ davetimize katılmadı, HAK-İŞ tarafı katıldı ve teklifimizi verdik. İlk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için ise yüzde 11 oranında artış teklif ettik. Bu oran, Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşmesi öngörülen enflasyon düzeyi dikkate alınarak belirlendi. Nihayetinde ilk yapılan teklifin çok üzerinde bir teklife ulaşmış durumdayız” açıklamasını yaptı.

Bakan Işıkhan, açıklamasının sonunda sürece yapıcı bir tutumla yaklaşmak istediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Hem kamu işçilerinin hem de memurların çalışma barışını bozmayacak, ücret dengesini koruyacak, mali disipline ve enflasyon hedeflerine zarar vermeyecek şekilde aylık artışlarını görüşüyoruz. Biz, tüm çalışanlarımızın refahını kalıcı olarak artırmanın gayreti içerisindeyiz. Yapılan zam oranlarının kısa sürede erimediği; yüksek fiyat artışlarına sebep olmadığı kalıcı bir refah için çalışıyoruz. Bunun için yapıcı bir tutumla süreçleri tamamlamak en büyük arzumuzdur.”