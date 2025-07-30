Taliban’dan “ekonomik göç” planı! Afganistan’dan Türkiye’ye işçi akını mı başlıyor?

Afganistan'da iktidarda bulunan Taliban yönetimi, ülkedeki işsizlik sorununu hafifletmek amacıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelere işçi göndermeyi planladığı ve bu doğrultuda görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Taliban’ın Çalışma Bakanı Abdül Mennan Ömeri, Katar’a gönderilmesi planlanan 2 bin işçi için ülkenin 34 eyaletinde başvuru sürecinin devam ettiğini açıkladı. Ömeri ayrıca, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman ve Rusya ile de bu kapsamda temasların sürdüğünü ifade etti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, yeni başlatılan bir program kapsamında Katar'a gönderilecek iş gücünün, ağırlıklı olarak konaklama ve yeme-içme sektörlerinde çalışacak personeller olacağı, bunun yanı sıra çeşitli branşlarda mühendislerin de Körfez ülkesine gideceği belirtildi. Kayıtlar sırasında iş tecrübeleri ve yeterliliklerine göre en uygun kişiler seçilecek.

“AFGAN EKONOMİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ VE TEMEL BİR ADIM”

İş gücü ihracat programının Afgan ekonomisi açısından “önemli ve temel bir adım” olduğunu ifade eden Taliban yetkilisi Ömeri, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Görüşmeler yapılan ülkelere nitelikli, yarı nitelikli ve profesyonel işçiler göndermeye kararlıyız. Afgan işçilerinin yurt dışındaki yasal haklarının ve güvenliğinin korunmasına önem veriyoruz. Hedefimiz yasa dışı göçü önlemek ve Afgan işçilerinin onur ve haysiyetini korumaktır” dedi.

DÖVİZ GİRİŞİNDEKİ DÜŞÜŞ EKONOMİYİ ZORLUYOR

Uzmanlar ve yardım kuruluşları, yurt dışında çalışan Afganlardan gelen döviz akışının ciddi şekilde azaldığını ve bu durumun kamu hizmetleri üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Afganistan'ın işçi göndermek için görüşmeler yaptığı ülkelerden yalnızca Rusya Taliban’ı Afganistan’ın meşru hükümeti olarak tanıyor olsa da, diğer ülkeler de Kabil ile diplomatik ilişkiler içinde.

Kabil yönetiminin iş gücü ihracatına ilişkin aldığı bu karar, İran ve Pakistan’dan yaklaşık 1,5 milyon Afgan'ın sınır dışı edildiği bir döneme denk geliyor.