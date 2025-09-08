Son dakika: Fransa'da hükümet düştü!

Parlamentoda yapılan oylama sonucunda Bayrou hükümeti güvenoyu alamadı.

François Bayrou şimdi hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sunmak zorunda. Fransız medyasına göre Bayrou, bu adımı yarın sabah atacak. Bayrou’nun istifasının ardından yeni bir hükümet atanana kadar geçici olarak görevde kalması bekleniyor.

MACRON, ZORLU SEÇENEKLERLE KARŞI KARŞIYA

Cumhurbaşkanı Macron’un önünde birkaç seçenek bulunuyor, ancak hiçbirinin kolay olmadığı belirtiliyor. Macron, yeni bir başbakan atayabilir. Ancak büyük parlamento grupları tarafından kabul edilecek bir isim bulmak oldukça zor görünüyor. Geçen yıl benzer bir süreç, Macron’un haftalarını almıştı.

Macron’un ikinci seçeneği, yeni bir parlamento seçimi istemek. Ancak bu senaryo, Marine Le Pen’in aşırı sağcı Ulusal Birlik (FN) partisinin daha güçlü bir zafer kazanmasına yol açabilir.

Üçüncü olasılık ise Macron’un bir cumhurbaşkanlığı seçimi çağrısı yapması. Ancak ikinci döneminin 2027’de sona ermesi nedeniyle yeniden aday olamayacağı için bu seçeneğe sıcak bakmadığı biliniyor. Bazı parlamento grupları Macron’a istifa çağrısında bulunsa da, kendisi bu ihtimali defalarca reddetti.

MUHALEFETİN TEPKİSİ

Güven oylamasının başlamasıyla muhalefet partileri, Bayrou’nun kemer sıkma bütçesini sert bir şekilde eleştirdi. France Unbowed partisinden Mathilde Panot, Bayrou’nun düşüşünün milyonlarca Fransız için bir “rahatlama” olduğunu ifade ederek Macron’un da istifa edip yeni başkanlık seçimleri çağrısı yapmasını istedi.

Eski başbakan Gabriel Attal, Ulusal Meclis’in ortak bir çözüm bulması gerektiğini vurguladı. Marine Le Pen ise Macron’u Ulusal Meclis’i feshetmeye ve erken seçim çağrısı yapmaya zorladı.