TRT’nin duayen spikeri Gülden Özel’den acı haber

TRT’nin unutulmaz spikerlerinden Gülden Özel, yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü kanser mücadelesini kaybetti. Eski TRT spikeri Özel’in vefatını, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazeteci-yazar Osman Diyadin duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Spor Muhabirliği” dersi veren TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel’in eşi olan Gülden Özel’in sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Vefat haberi, Ankara basın camiasında büyük üzüntü yarattı.

CENAZE 10 EYLÜL'DE

Gülden Özel’in cenazesinin, 10 Eylül Çarşamba günü Kocatepe Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

TRT’nin duayen spikeri Gülden Özel’den acı haber - Resim : 1

