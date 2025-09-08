CHP’den olağanüstü plan: İl Başkanlığı her gün yeni adreste

CHP, mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde binaya girmesinin ardından mevcut binayı boşaltmış ve adresi değiştirmişti. İl Başkanlığı binası, bu süreçten sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çalışma ofisi haline getirilmişti.

HER GÜN YENİ BİNA HAMLESİ

Ekonomim'e göre CHP, ikinci bir adım daha atmaya hazırlanıyor. İddiaya göre parti, Gürsel Tekin’in İl Başkanlığı sürecini zora sokmak amacıyla her gün yeni bir adresi İl Başkanlığı binası olarak gösterecek.

CHP’nin İstanbul’da 39 ilçe başkanlığı bulunuyor. Söz konusu iddiaya göre, bu binaların her biri sırayla İl Başkanlığı adresi yapılacak ve böylece Gürsel Tekin’in fiilen binaya giriş yapması sürekli olarak engellenecek.