CHP’den olağanüstü plan: İl Başkanlığı her gün yeni adreste

İstanbul İl Başkanlığı’nı Bahçelievler’e taşıyan CHP’nin, Gürsel Tekin ile ilgili sürecin uzaması halinde her gün il başkanlığını farklı bir binaya taşımayı planladığı öne sürüldü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CHP’den olağanüstü plan: İl Başkanlığı her gün yeni adreste
Yayınlanma:

CHP, mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde binaya girmesinin ardından mevcut binayı boşaltmış ve adresi değiştirmişti. İl Başkanlığı binası, bu süreçten sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çalışma ofisi haline getirilmişti.

HER GÜN YENİ BİNA HAMLESİ

Ekonomim'e göre CHP, ikinci bir adım daha atmaya hazırlanıyor. İddiaya göre parti, Gürsel Tekin’in İl Başkanlığı sürecini zora sokmak amacıyla her gün yeni bir adresi İl Başkanlığı binası olarak gösterecek.

CHP’nin İstanbul’da 39 ilçe başkanlığı bulunuyor. Söz konusu iddiaya göre, bu binaların her biri sırayla İl Başkanlığı adresi yapılacak ve böylece Gürsel Tekin’in fiilen binaya giriş yapması sürekli olarak engellenecek.

Ortaca’da kan donduran hesaplaşma: Av tüfeğiyle arkadaşını öldürdüOrtaca’da kan donduran hesaplaşma: Av tüfeğiyle arkadaşını öldürdüYurt
İzmir’de kan donduran olay: 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü, annesini yaralayıp intihara kalkıştıİzmir’de kan donduran olay: 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü, annesini yaralayıp intihara kalkıştıYurt
chp
Günün Manşetleri
Fransa'da hükümet düştü!
Provokatif paylaşımlar yapan 10 kişi gözaltında
Süleyman Yasin Akdeniz'e silahlı saldırı!
İstanbul’un köprüleri ve otoyolları için özelleştirme süreci başladı
CHP’den İstanbul’da kritik karar
Gazze’de can kaybı 64 bini aştı
Dünya ikincisi olarak yurda döndü
Ticaret Bakanlığı’ndan marketlere sıkı denetim
Çalışma hayatında yeni dönem
İzmir saldırısı sonrası açıklama
Çok Okunanlar
Maaşını taşıyana servet gibi ödeme! Maaşını taşıyana servet gibi ödeme!
32 günde mini servet! 32 günde mini servet!
Gram altında tarihi rekor: İslam Memiş 2026 için çarpıcı tahmin yaptı Gram altında tarihi rekor: İslam Memiş 2026 için çarpıcı tahmin yaptı
Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı
Altın yatırımcıları dikkat! 8 Eylül altın fiyatları belli oldu Altın yatırımcıları dikkat! 8 Eylül altın fiyatları belli oldu