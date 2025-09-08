İzmir’de kan donduran olay: 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü, annesini yaralayıp intihara kalkıştı

İzmir’in Menemen ilçesinde yaşanan aile içi kavga faciaya dönüştü. Henüz 16 yaşındaki H.U.B., tartışma sırasında babasını bıçakla öldürdü, annesini yaraladı ve ardından intihar girişiminde bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi 1343 Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.U.B. (16) ile babası Barış B. (47) ve annesi N.B. (47) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

H.U.B., eline aldığı bıçakla önce anne ve babasına saldırdı, ardından kendini bir odaya kilitleyerek intihar girişiminde bulundu.

BABA KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaralı halde bulunan anne ve babayı dışarı çıkardı. Daha sonra balkon kapısını kırarak içeri giren ekipler, H.U.B.’yi de yaralı halde buldu.

Menemen Devlet Hastanesi’ne kaldırılan baba Barış B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlk müdahalenin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen H.U.B.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hafif yaralı olan anne N.B. ise ifadesinde oğullarının tartışma sonrası kendilerine bıçakla saldırdığını ve ardından intihar tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

