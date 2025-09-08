İzmir’deki polis merkezine saldırının failiyle bağlantılı şüpheli İstanbul’da yakalandı

İzmir’in Balçova ilçesindeki polis merkezine düzenlenen ve 2 polisin şehit olduğu saldırının failiyle bağlantılı İran uyruklu K.N. (32), İstanbul Esenyurt’ta gözaltına alındı.

İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul’da bir şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren E.B. ile irtibatlı olduğu belirlenen İran uyruklu K.N’nin (32) izine ulaşıldı.

Şüpheli, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Balçova Polis Merkezi’ne yapılan saldırıda 2 polis şehit olmuş, 2’si polis 3 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

