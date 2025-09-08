EGM’den sosyal medya operasyonu: Provokatif paylaşımlar yapan 10 kişi gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Açıklamaya göre 39 kişi hakkında işlem başlatıldı, bunlardan 10’u gözaltına alındı.

EGM, yürüttüğü çalışmalar kapsamında sosyal medya platformlarında kamu düzenini bozabilecek ve toplumda infial yaratabilecek paylaşımlar yapan kişileri tespit etti. Emniyet, bu hesapların özellikle provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar gerçekleştirdiğini belirtti.

EGM'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrasında; bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen; 16'sı yurtdışı kaynaklı olmak üzere toplam 103 hesap tespit edilmiştir. Bu kapsamda, 39 şahıs hakkında işlem başlatılmış olup, 10 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin işlemleri devam etmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik tespit ve işlem çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir."

