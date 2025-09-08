Twitter (X), Instagram ve YouTube çöktü mü? Türkiye’de erişim sorunu yaşanıyor

Türkiye genelinde sosyal medya platformlarına erişimde sorun yaşanıyor. Twitter (X), Instagram, YouTube, TikTok ve Facebook kullanıcıları, 8 Eylül Pazartesi günü saat 23.45’ten itibaren girişlerde sıkıntı yaşadıklarını bildirdi.

Kullanıcılar sayfaların geç açıldığını ya da hiç yüklenmediğini belirtirken, erişim sorununun bazı bölgelerde halen devam ettiği gözlemlendi. Bazı kullanıcılarda ise platformların sorunsuz çalıştığı görüldü. Bu durum, bölgesel bant daraltma ihtimalini gündeme getirdi.

Downdetector verilerine göre, Twitter (X) ve diğer sosyal medya platformlarında yaşanan sorunların büyük ölçüde İstanbul’da yoğunlaştığı görüldü. Benzer durum Instagram ve YouTube için de geçerli. Bant daraltma, internet trafiğinin hızını düşürerek belirli platformlara erişimi yavaşlatma veya fiilen engelleme yöntemi olarak biliniyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) resmi internet sitesinde söz konusu platformlara yönelik alınmış herhangi bir erişim engeli kararı bulunmuyor. Konuya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, bazı kullanıcıların erişim sorununu VPN kullanarak aşmaya çalıştığı belirtildi.