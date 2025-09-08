Twitter (X), Instagram ve YouTube çöktü mü? Türkiye’de erişim sorunu yaşanıyor

Türkiye genelinde Twitter (X), Instagram, YouTube, TikTok ve Facebook’a erişimde sorun yaşandığı bildirildi. BTK kayıtlarında erişim engeli bulunmazken, resmi açıklama yapılmadı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Twitter (X), Instagram ve YouTube çöktü mü? Türkiye’de erişim sorunu yaşanıyor
Yayınlanma:

Türkiye genelinde sosyal medya platformlarına erişimde sorun yaşanıyor. Twitter (X), Instagram, YouTube, TikTok ve Facebook kullanıcıları, 8 Eylül Pazartesi günü saat 23.45’ten itibaren girişlerde sıkıntı yaşadıklarını bildirdi.

Kullanıcılar sayfaların geç açıldığını ya da hiç yüklenmediğini belirtirken, erişim sorununun bazı bölgelerde halen devam ettiği gözlemlendi. Bazı kullanıcılarda ise platformların sorunsuz çalıştığı görüldü. Bu durum, bölgesel bant daraltma ihtimalini gündeme getirdi.

Downdetector verilerine göre, Twitter (X) ve diğer sosyal medya platformlarında yaşanan sorunların büyük ölçüde İstanbul’da yoğunlaştığı görüldü. Benzer durum Instagram ve YouTube için de geçerli. Bant daraltma, internet trafiğinin hızını düşürerek belirli platformlara erişimi yavaşlatma veya fiilen engelleme yöntemi olarak biliniyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) resmi internet sitesinde söz konusu platformlara yönelik alınmış herhangi bir erişim engeli kararı bulunmuyor. Konuya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, bazı kullanıcıların erişim sorununu VPN kullanarak aşmaya çalıştığı belirtildi.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüGençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüSpor
İstanbul’un köprüleri ve otoyolları için özelleştirme süreci başladıİstanbul’un köprüleri ve otoyolları için özelleştirme süreci başladıGündem
Şanlıurfa’da otomobil durağa daldı: Ölü ve yaralılar var!Şanlıurfa’da otomobil durağa daldı: Ölü ve yaralılar var!Yurt
erişim sorunu çöktü
Günün Manşetleri
Süleyman Yasin Akdeniz'e silahlı saldırı!
İstanbul’un köprüleri ve otoyolları için özelleştirme süreci başladı
CHP’den İstanbul’da kritik karar
Gazze’de can kaybı 64 bini aştı
Dünya ikincisi olarak yurda döndü
Ticaret Bakanlığı’ndan marketlere sıkı denetim
Çalışma hayatında yeni dönem
İzmir saldırısı sonrası açıklama
Bakanlar Kurulu hangi konuları ele alacak?
İzmir'de polis merkezine saldırı
Çok Okunanlar
Maaşını taşıyana servet gibi ödeme! Maaşını taşıyana servet gibi ödeme!
32 günde mini servet! 32 günde mini servet!
Gram altında tarihi rekor: İslam Memiş 2026 için çarpıcı tahmin yaptı Gram altında tarihi rekor: İslam Memiş 2026 için çarpıcı tahmin yaptı
Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı
Altın yatırımcıları dikkat! 8 Eylül altın fiyatları belli oldu Altın yatırımcıları dikkat! 8 Eylül altın fiyatları belli oldu