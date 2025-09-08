İstanbul’un köprüleri ve otoyolları için özelleştirme süreci başladı

Türkiye, milyar dolarlık özelleştirme planını yeniden masaya koydu. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile birlikte en az dokuz ücretli otoyolun işletme haklarının satışı için hazırlıklar başladı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Bloomberg’in haberine göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, yatırım bankalarına teklif çağrısı gönderdi. Bu adım, köprüler ve otoyolların işletme haklarının özel sektöre devri konusunda yeni bir sürecin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

2012'DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile ücretli otoyolların işletme haklarının satışı fikri, ilk kez 2012 yılında gündeme gelmişti. Ancak o dönem süreç ilerlememiş ve planlar rafa kaldırılmıştı.

Haberde görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve bir anlaşma sağlanamayabileceği belirtildi.

