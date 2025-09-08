Şanlıurfa’da otomobil durağa daldı: Ölü ve yaralılar var!

Kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Ahmet Erseven Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Halil G.’nin kullandığı 63 AAR 879 plakalı otomobil, aralarında öğrencilerin de bulunduğu vatandaşların beklediği durağa daldı. Çarpmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, 4 kişi yaralandı.

8 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından yaralılar özel araçlarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 8 yaşındaki Z.T. isimli kız öğrenci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren 3 yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya neden olan sürücü İbrahim Halil G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.