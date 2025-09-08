Şanlıurfa’da otomobil durağa daldı: Ölü ve yaralılar var!

Şanlıurfa’da bir otomobilin durakta bekleyenlerin arasına girmesiyle yaşanan feci kazada 8 yaşındaki bir kız öğrenci yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şanlıurfa’da otomobil durağa daldı: Ölü ve yaralılar var!
Yayınlanma:

Kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Ahmet Erseven Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Halil G.’nin kullandığı 63 AAR 879 plakalı otomobil, aralarında öğrencilerin de bulunduğu vatandaşların beklediği durağa daldı. Çarpmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, 4 kişi yaralandı.

8 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından yaralılar özel araçlarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 8 yaşındaki Z.T. isimli kız öğrenci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren 3 yaralının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya neden olan sürücü İbrahim Halil G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

300 bin TL taşıt kredisi için en uygun faiz hangi bankada? İşte 18 ay vadeli güncel kredi oranları300 bin TL taşıt kredisi için en uygun faiz hangi bankada? İşte 18 ay vadeli güncel kredi oranlarıEkonomi
CHP’den İstanbul’da kritik karar: İl Başkanlığı Binası kapatılacakCHP’den İstanbul’da kritik karar: İl Başkanlığı Binası kapatılacakSiyaset

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

şanlıurfa
Günün Manşetleri
CHP’den İstanbul’da kritik karar
Gazze’de can kaybı 64 bini aştı
Dünya ikincisi olarak yurda döndü
Ticaret Bakanlığı’ndan marketlere sıkı denetim
Çalışma hayatında yeni dönem
İzmir saldırısı sonrası açıklama
Bakanlar Kurulu hangi konuları ele alacak?
İzmir'de polis merkezine saldırı
Bahçeli’den Öcalan’a kritik çağrı
Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı
Çok Okunanlar
Maaşını taşıyana servet gibi ödeme! Maaşını taşıyana servet gibi ödeme!
32 günde mini servet! 32 günde mini servet!
Gram altında tarihi rekor: İslam Memiş 2026 için çarpıcı tahmin yaptı Gram altında tarihi rekor: İslam Memiş 2026 için çarpıcı tahmin yaptı
Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı
Altın yatırımcıları dikkat! 8 Eylül altın fiyatları belli oldu Altın yatırımcıları dikkat! 8 Eylül altın fiyatları belli oldu