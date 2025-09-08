Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur ve Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek kulüp hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü
Yayınlanma:

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur ve Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette kulüple ilgili bilgilendirmede bulunuldu ve başkent Ankara’nın Süper Lig’deki tek takımı olan Gençlerbirliği için destek talep edildi. Türk futbolu ve Ankara sporu üzerine keyifli bir sohbetin gerçekleştiği buluşmada futbol adına fikir alışverişinde bulunuldu.

Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, ziyaretin sonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye arkasında adı ve soyadının yazılı olduğu 06 numaralı Gençlerbirliği formasını takdim etti.

İstanbul’un köprüleri ve otoyolları için özelleştirme süreci başladıİstanbul’un köprüleri ve otoyolları için özelleştirme süreci başladıGündem
Şanlıurfa’da otomobil durağa daldı: Ölü ve yaralılar var!Şanlıurfa’da otomobil durağa daldı: Ölü ve yaralılar var!Yurt
300 bin TL taşıt kredisi için en uygun faiz hangi bankada? İşte 18 ay vadeli güncel kredi oranları300 bin TL taşıt kredisi için en uygun faiz hangi bankada? İşte 18 ay vadeli güncel kredi oranlarıEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

gençlerbirliği Bahçeli
Günün Manşetleri
Süleyman Yasin Akdeniz'e silahlı saldırı!
İstanbul’un köprüleri ve otoyolları için özelleştirme süreci başladı
CHP’den İstanbul’da kritik karar
Gazze’de can kaybı 64 bini aştı
Dünya ikincisi olarak yurda döndü
Ticaret Bakanlığı’ndan marketlere sıkı denetim
Çalışma hayatında yeni dönem
İzmir saldırısı sonrası açıklama
Bakanlar Kurulu hangi konuları ele alacak?
İzmir'de polis merkezine saldırı
Çok Okunanlar
Maaşını taşıyana servet gibi ödeme! Maaşını taşıyana servet gibi ödeme!
32 günde mini servet! 32 günde mini servet!
Gram altında tarihi rekor: İslam Memiş 2026 için çarpıcı tahmin yaptı Gram altında tarihi rekor: İslam Memiş 2026 için çarpıcı tahmin yaptı
Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı
Altın yatırımcıları dikkat! 8 Eylül altın fiyatları belli oldu Altın yatırımcıları dikkat! 8 Eylül altın fiyatları belli oldu