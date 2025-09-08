Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur ve Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette kulüple ilgili bilgilendirmede bulunuldu ve başkent Ankara’nın Süper Lig’deki tek takımı olan Gençlerbirliği için destek talep edildi. Türk futbolu ve Ankara sporu üzerine keyifli bir sohbetin gerçekleştiği buluşmada futbol adına fikir alışverişinde bulunuldu.

Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, ziyaretin sonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye arkasında adı ve soyadının yazılı olduğu 06 numaralı Gençlerbirliği formasını takdim etti.