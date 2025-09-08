Nurcular içindeki FETÖ yapılanmasını anlatıyordu: Süleyman Yasin Akdeniz'e silahlı saldırı

FETÖ'nün Nurcular içindeki yapılanmasını kamuoyuna sunan Süleyman Yasin Akdeniz ofisinde silahlı saldırıya uğradı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Nurcular içindeki yapılanmasını anlatan Süleyman Yasin Akdeniz, silahlı saldırıya uğradı.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın, hac-umre organizasyonları düzenleyen Akdeniz’in Kocaeli Gölcük’teki ofisine bilgi almak için geldiği, sohbet ederken silahla iki el kurşun sıktığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan Akdeniz’in bilincinin açık olduğu, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Akdeniz’in ayrıca hastanede polise ifade verdiği, şahsın görüntülerinin Emniyet’e teslim edildiği de öğrenildi.

DİNLERARASI DİYALOGA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Akdeniz, uzun yıllardır kamuoyunu Nur camiası içindeki FETÖ yapılanması konusunda uyarıyordu.

Aydınlık’ta yazılar yazan Akdeniz, FETÖ’nün dinlerarası diyalog faaliyetleri kapsamında bir araya geldiği yabancı akademisyenlerin Türkiye’deki Nurcu gruplarla bir araya gelmeye devam ettiğini açıklamıştı.

Ulusal Kanal’da İlker Yücel’in sunduğu Ezber Bozan programına da konuk olan Akdeniz, FETÖ’nün Nurcular içinde hangi yöntemlerle örgütlendiğini tek tek anlatmıştı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

fetö nurcular
