Kocaeli’de feci kaza: İş makinesi otomobillere ve apartman balkonuna çarptı! 2'si çocuk 4 yaralı!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde büyük bir kaza meydana geldi. Yavuz Sultan Selim Mahallesi İlimtepe Caddesi’nde yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkan iş makinesi, seyir halindeki 54 AGS 534 plakalı otomobile çarptı. Ardından içerisinde anne ve iki çocuğunun bulunduğu 41 TO 803 plakalı otomobile vurdu.

Çarpmanın etkisiyle savrulan iş makinesi, yolun karşısındaki bir apartmanın ikinci kat balkonuna çarparak durabildi. Feci kazada iş makinesi operatörü ile araçtaki anne ve iki çocuğu yaralandı.

Durumu ağır olan operatör, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve çocukları ise çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı.