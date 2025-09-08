Ortaca’da kan donduran hesaplaşma: Av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, üvey annesiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla tartıştığı arkadaşını sokak ortasında av tüfeğiyle öldüren sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ortaca’da kan donduran hesaplaşma: Av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü
Yayınlanma:

Olay, 13 Ağustos 2024’te saat 22.00 sıralarında Ortaca’nın Beşköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Furkan K. (23), arkadaşı Mutlu Kılınç (29) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Furkan K., yanında bulunan av tüfeğiyle Kılınç’a ateş etti. Kılınç olay yerinde yaşamını yitirirken, olay esnasında Z.Z. (18) ve O.G. (18) de yanlarındaydı.

Cinayetin ardından Furkan K., kullandığı av tüfeğiyle birlikte polise giderek teslim oldu. Olay yerinde bulunan Z.Z. ve O.G. de gözaltına alındı ve tutuklandı.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Furkan K. ile taraf avukatları katıldı. Daha önce tahliye edilen ve tutuksuz yargılanan O.G., SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Z.Z.’nin ise yalnızca avukatı hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen B.C.T., sanık ile hayatını kaybeden Mutlu Kılınç arasında bir süredir husumet bulunduğunu belirtti. Tanık, tarafların daha önce telefon üzerinden küfürleştiğini de ifade etti.

CEZADA İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme heyeti, sanık Furkan K.’yi “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak haksız tahrik ve takdiri indirim hükümleri uygulanarak ceza 15 yıla indirildi.

Sanıkla birlikte yargılanan O.G. ve Z.Z. hakkında ise beraat kararı verildi.

İzmir’de kan donduran olay: 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü, annesini yaralayıp intihara kalkıştıİzmir’de kan donduran olay: 16 yaşındaki çocuk babasını öldürdü, annesini yaralayıp intihara kalkıştıYurt
İzmir’deki polis merkezine saldırının failiyle bağlantılı şüpheli İstanbul’da yakalandıİzmir’deki polis merkezine saldırının failiyle bağlantılı şüpheli İstanbul’da yakalandıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Muğla Ortaca cinayet
Günün Manşetleri
Fransa'da hükümet düştü!
Provokatif paylaşımlar yapan 10 kişi gözaltında
Süleyman Yasin Akdeniz'e silahlı saldırı!
İstanbul’un köprüleri ve otoyolları için özelleştirme süreci başladı
CHP’den İstanbul’da kritik karar
Gazze’de can kaybı 64 bini aştı
Dünya ikincisi olarak yurda döndü
Ticaret Bakanlığı’ndan marketlere sıkı denetim
Çalışma hayatında yeni dönem
İzmir saldırısı sonrası açıklama
Çok Okunanlar
Maaşını taşıyana servet gibi ödeme! Maaşını taşıyana servet gibi ödeme!
32 günde mini servet! 32 günde mini servet!
Gram altında tarihi rekor: İslam Memiş 2026 için çarpıcı tahmin yaptı Gram altında tarihi rekor: İslam Memiş 2026 için çarpıcı tahmin yaptı
Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı Birçok il için sağanak ve gök gürültüsü uyarısı
Altın yatırımcıları dikkat! 8 Eylül altın fiyatları belli oldu Altın yatırımcıları dikkat! 8 Eylül altın fiyatları belli oldu