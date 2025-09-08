Ortaca’da kan donduran hesaplaşma: Av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü

Olay, 13 Ağustos 2024’te saat 22.00 sıralarında Ortaca’nın Beşköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Furkan K. (23), arkadaşı Mutlu Kılınç (29) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Furkan K., yanında bulunan av tüfeğiyle Kılınç’a ateş etti. Kılınç olay yerinde yaşamını yitirirken, olay esnasında Z.Z. (18) ve O.G. (18) de yanlarındaydı.

Cinayetin ardından Furkan K., kullandığı av tüfeğiyle birlikte polise giderek teslim oldu. Olay yerinde bulunan Z.Z. ve O.G. de gözaltına alındı ve tutuklandı.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Furkan K. ile taraf avukatları katıldı. Daha önce tahliye edilen ve tutuksuz yargılanan O.G., SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Z.Z.’nin ise yalnızca avukatı hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen B.C.T., sanık ile hayatını kaybeden Mutlu Kılınç arasında bir süredir husumet bulunduğunu belirtti. Tanık, tarafların daha önce telefon üzerinden küfürleştiğini de ifade etti.

CEZADA İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme heyeti, sanık Furkan K.’yi “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak haksız tahrik ve takdiri indirim hükümleri uygulanarak ceza 15 yıla indirildi.

Sanıkla birlikte yargılanan O.G. ve Z.Z. hakkında ise beraat kararı verildi.