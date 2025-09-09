Son dakika... Katar’da patlama sesleri: İsrail’den ilk açıklama geldi

Katar’ın başkenti Doha’da bir dizi patlama meydana geldi. İsrailli yetkililer bunun Hamas’a yönelik suikast girişimi olduğunu açıklarken, saldırının Gazze ateşkes müzakerecilerini hedef aldığı öne sürüldü.

Katar’ın başkenti Doha’da bugün patlama sesleri duyuldu. Reuters’a konuşan görgü tanıkları, şehir merkezinde birkaç patlama yaşandığını aktardı. Patlamaların ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

İSRAİLLİ YETKİLİ: “SUİKAST GİRİŞİMİ”

İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, Doha’daki patlamaların “burada bulunan Hamas yetkililerine yönelik bir suikast girişimi” olduğunu söyledi.

EL CEZİRE: “HEDEF ATEŞKES MÜZAKERECİLERİYDİ”

Katar merkezli El Cezire televizyonu, bir Hamas kaynağına dayandırdığı haberinde, saldırının Hamas’ın Gazze ateşkes müzakerecilerini hedef aldığını aktardı.

İsrail medyası, üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayanarak, saldırının Hamas’ın Gazze lideri Halil el-Hayya da dahil olmak üzere üst düzey Hamas yöneticilerini hedef aldığını bildirdi.

