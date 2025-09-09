Bakan Kacır Gümüşhane’de konuştu: “Türkiye Yüzyılı şahlanışımızın adıdır”

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı’nı ziyaretinde yaptığı konuşmada Türkiye Yüzyılı’nın milletin iradesiyle inşa edildiğini belirtti.

Bakan Kacır, “Türkiye Yüzyılı sadece bir vizyon değil, bu milletin, asil Türk milletinin iradesi, azmi ve inancıdır. Türkiye Yüzyılı, geçmişin birikimiyle geleceğe uzanan şahlanışımızın adıdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’nın halkla istişarenin önemli bir platformu olduğunu kaydeden Kacır, AK Parti’nin 24 yıl önce bir umut kıvılcımı olarak başladığını ve bugün Türkiye Yüzyılı’nı aydınlatan yol gösterici bir meşale haline geldiğini söyledi.

23 YIL ÖNCEKİ TÜRKİYE TABLOSU

Bakan Kacır, 23 yıl öncesinin Türkiye’sini hatırlatarak şunları söyledi:

“Krizlerle yorgun düşmüş bir ülke ekonomisi, istikrarsız politikalar, potansiyeli bastırılmış bir memleket, her alanda önüne set çekilmiş, umudunu yitirmiş bir millet. İşte 23 yıl önce, AK Parti iktidarı öncesinde karşı karşıya olduğumuz Türkiye tablosu böyleydi. Ancak bizler Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu kutlu yola baş koyduğumuz gün hep birlikte aslında bir söz verdik. 'Ecdadımızın mirası bu kıymetli toprakları yeniden ihya edeceğiz. Öz güveni törpülenmek istenen, dar kalıplara mahkum edilmeye çalışılan Türk milletini yeniden ayağa kaldıracağız. Milletimizin iradesini ve iddiasını yeniden şahlandıracağız.' dedik. Büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye hedefimize giden yolda, 23 yıldır hep birlikte gece gündüz çalışarak, nice zorlukların, badirelerin, saldırıların ve imtihanların üstesinden gelmeyi başardık. 86 milyon vatandaşımızın her türlü mağduriyetini giderdik, milli ve manevi değerlerimizi örseleyenlerin, haklarımızı ve özgürlüklerimizi çiğneyenlerin karşısında hep birlikte dimdik durduk.”

“HAMDOLSUN ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK”

Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin savunma sanayii, ulaşım, otomotiv ve uzay teknolojilerinde önemli mesafe kat ettiğini vurguladı.

“Hamdolsun artık eski Türkiye yok. Tarihten gelen kadim kültürüyle, üretimiyle, güçlü yönetimiyle lider bir Türkiye var artık. Küresel arenada insanlık için adalet ve merhamet değerlerinin güçlü savunucusu bir Türkiye var. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 23 yıla asırlık hizmetler, vizyoner projeler, temeli sağlam ve istikrarlı politikalarla örülmüş nice kıymetli kazanım sığdırdık.” dedi.

GÜMÜŞHANE’YE YATIRIMLAR

Kacır, Gümüşhane’de eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye kadar yapılan yatırımları anlattı. Derslik başına düşen öğrenci sayısının ilköğretimde 20’den 13’e, ortaöğretimde 24’ten 14’e indirildiğini, Gümüşhane Üniversitesinin kurulduğunu, 200 yataklı Devlet Hastanesinin hizmete açıldığını hatırlattı.

Bölünmüş yol uzunluğunun 1 kilometreden 130 kilometreye çıktığını, Zigana Tünelinin açıldığını, Kop Tünelinin tamamlanmak üzere olduğunu ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nın gelecek yıl hizmete gireceğini belirtti.

Organize Sanayi Bölgelerinin büyüklüğünün 75 hektardan 1180 hektara çıkarıldığını, Kelkit OSB’nin kurulduğunu ve enerji maliyetlerini düşürmek için GES santral ihalesinin gelecek ay yapılacağını açıkladı.

Kacır, Gümüşhane’deki KOBİ’lere 23 yılda 578 milyon lira destek sağlandığını, yatırım teşvikleriyle 20 milyar liralık yatırım ve 2800’den fazla istihdamın önünün açıldığını belirtti.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında süt üretimi ve işleme tesisi, alabalık üretim tesisi, feldspat işleme ve mikronize kalsit yatırımları için 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlanacağını söyledi.

Konuşmasının sonunda Bakan Kacır şu mesajı verdi:

“Şimdi daha büyük hedeflere koşmanın, daha yükseğe uçmanın, Türkiye'mizi her alanda zirveye taşımanın, terörsüz Türkiye ile hem Türkiye'de hem bölgemizde terör meselesini sonlandırmanın vaktidir. Bu kutlu yürüyüşte en büyük kuvvetimiz kardeşliğimiz, en sağlam zırhımız olacak. İnanıyorum ki Türkiye Yüzyılı sadece bizlerin değil, gelecek nesillerin de gururla yaşayacağı bir çağ olacak.”