20 yıllık eşini vahşice katletti: İfadesi kan dondurdu!

Etimesgut’ta yaşayan İsmail Kara, boşanma davaları tamamlanmasına rağmen henüz kesinleşmeyen boşanma kararının ardından eşiyle konuşmak için evine gitti. Burada çıkan tartışmada İsmail Kara, eşini 57 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Selma Kara, komşularına “beni kurtarın” diye bağırdı ancak kurtarılamadı. Katil zanlısı İsmail Kara kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı ve Kara hakkında “eşini kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

KUMAR YÜZÜNDEN EVİ DEFALARCA TERK ETMİŞ

İddianamede, İsmail Kara’nın son 2 yıldır kumar oynayarak büyük miktarda para kaybettiği ve bu nedenle aile içi huzurun bozulduğu belirtildi. Selma Kara’nın defalarca evi terk ederek annesinin yanına gittiği, ancak daha sonra barışarak geri döndüğü ifade edildi.

Olaydan bir ay önce İsmail Kara’nın eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini öne sürdüğü, çiftin 11 Şubat’ta anlaşmalı boşandıkları fakat kararın henüz kesinleşmediği kaydedildi. Selma Kara’nın 15 Şubat’ta yeni evine taşındığı, olayın ise 18 Şubat’ta meydana geldiği aktarıldı.

SANIKTAN KAN DONDURAN İFADE

İddianamede ifadesine yer verilen sanık İsmail Kara, şunları söyledi:

“Selma’ya ‘kiminle konuşuyorsun’ diye sordum. ‘Bana hesap mı soruyorsun’ dedi. O sırada elimdeki bıçakla gözüm döndü, karnına sapladım. Sonrasını hatırlamıyorum. Dışarıya çıkıp ‘beni kurtarın’ diye bağırdı ama ben komşusuna ‘git evine’ dedim. Çok pişmanım.”

ÇOCUKLAR VE AİLE ŞİKAYETÇİ

Çiftin çocuğu A.K., babasının uyuşturucu ve kumar nedeniyle aile düzenini bozduğunu, annesini takıntı haline getirdiğini belirterek, “Ben annemi öldüren babamdan davacıyım” dedi.

Selma Kara’nın ailesinin avukatı Hediye Gökçe Baykal ise sanığın kıskançlık bahanesini öne sürdüğünü belirterek, “Biz bunun planlı bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Hiçbir indirim olmaksızın cezalandırılmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.