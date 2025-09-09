Adana’da CHP’li başkanın ofisine silahlı saldırı! Şüpheliler aranıyor

Olay, saat 13.00 sıralarında Çukurova ilçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’nda meydana geldi. Binaya giren saldırganlar, Başkan Demirçalı’nın inşaat firmasının ofisindeki odaya ateş açtı. Çalışanlar büyük panik yaşarken, olayda yaralanan olmadı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, Başkan Demirçalı’nın ofisinde delil çalışması yaptı. Saldırganların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

DEMİRÇALI: "HİÇBİR ZORBALIK BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYAMAZ"

Başkan Ali Demirçalı, saldırının ardından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Makam koltuğuma ateş eden şahıs, olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştır. Hiçbir zorbalık, hiçbir tehdit bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Bizim tek amacımız, Yüreğir halkına hizmet etmek ve memleketimize değer katmaktır. Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.

Olayın en kısa sürede aydınlığa kavuşacağına, failin ve eğer arkasında birileri varsa onların da yargı önünde hesap vereceğine inancım tamdır. Karanlık oyunlarla, gözdağı vererek bizi korkutacaklarını sananlar büyük bir yanılgı içindedir.”