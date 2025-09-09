Adana’da CHP’li başkanın ofisine silahlı saldırı! Şüpheliler aranıyor

Adana’da kimliği belirsiz kişiler, CHP’li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın inşaat firmasının ofisine silahlı saldırı düzenledi. Şüpheliler, ofisteki odaya tabancayla rastgele ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Adana’da CHP’li başkanın ofisine silahlı saldırı! Şüpheliler aranıyor
Yayınlanma: Güncellenme:

Olay, saat 13.00 sıralarında Çukurova ilçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı’nda meydana geldi. Binaya giren saldırganlar, Başkan Demirçalı’nın inşaat firmasının ofisindeki odaya ateş açtı. Çalışanlar büyük panik yaşarken, olayda yaralanan olmadı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, Başkan Demirçalı’nın ofisinde delil çalışması yaptı. Saldırganların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

DEMİRÇALI: "HİÇBİR ZORBALIK BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYAMAZ"

Başkan Ali Demirçalı, saldırının ardından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Makam koltuğuma ateş eden şahıs, olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştır. Hiçbir zorbalık, hiçbir tehdit bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Bizim tek amacımız, Yüreğir halkına hizmet etmek ve memleketimize değer katmaktır. Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.

Olayın en kısa sürede aydınlığa kavuşacağına, failin ve eğer arkasında birileri varsa onların da yargı önünde hesap vereceğine inancım tamdır. Karanlık oyunlarla, gözdağı vererek bizi korkutacaklarını sananlar büyük bir yanılgı içindedir.”

Ortaokulun bodrum katında yangın çıktı! Eğitime ara verildiOrtaokulun bodrum katında yangın çıktı! Eğitime ara verildiYurt
İzmir’de polisleri şehit eden saldırganın evinden çıkanlar şoke ettiİzmir’de polisleri şehit eden saldırganın evinden çıkanlar şoke ettiGündem
chp silahlı saldırı
Günün Manşetleri
Bakan Kacır Gümüşhane’de konuştu
İzmir’de polisleri şehit eden saldırganın evinden çıkanlar
12 ilçede 21 adrese baskın, 19 gözaltı
Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklamalar!
Kolombiya’da insan ticareti çetesi çökertildi
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu
FETÖ’nün emniyet yapılanmasına büyük darbe
CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylara soruşturma
Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Çok Okunanlar
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak
Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 9 Eylül 2025 altın fiyatları Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 9 Eylül 2025 altın fiyatları
5.1 büyüklüğünde deprem! 5.1 büyüklüğünde deprem!
500 bin TL 32 günde ne kadar kazandırıyor? 500 bin TL 32 günde ne kadar kazandırıyor?