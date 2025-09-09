İzmir’de polisleri şehit eden saldırganın evinden çıkanlar şoke etti

İzmir’in Balçova ilçesinde polis karakoluna pompalı tüfekle saldırı düzenleyerek 2 polis memurunun şehit olmasına neden olan 16 yaşındaki Eren Bigül’ün yaşadığı evden yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İzmir’de polisleri şehit eden saldırganın evinden çıkanlar şoke etti
Yayınlanma: Güncellenme:

Türkiye’yi yasa boğan saldırının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 27’ye yükseldi.

CNN TÜRK’ün haberine göre, şüpheli Eren Bigül’ün odasında silah bakımı için kullanılan tüfek temizleme setleri ele geçirildi. Ayrıca odadaki bazı kitapların da dikkat çektiği öğrenildi.

Ailesinin yaklaşık 30 yıl önce Kayseri’den İzmir’e taşındığı belirtildi.

DEDESİ KONUŞTU: “ÇOK SAKİN BİR ÇOCUKTU”

İzmir’de polisleri şehit eden saldırganın evinden çıkanlar şoke etti - Resim : 1

Saldırganın birlikte yaşadığı 85 yaşındaki dedesi Hamza Bigül, torunu için şu ifadeleri kullandı:

“Torunum bizle kalıyordu, burada yatıyordu. Ben evdeydim, silah patlama seslerini duyunca küçük kardeşi korkarak uyandı. Pencereden baktık, emniyet müdürümüzün şehit olduğunu o an anlamadık. Sonra şerit çekildiğini görünce fark ettik. Neden yaptığını bilmiyorum. Bana göre tavırları normaldi ama anne babasına göre değişik davranışları varmış. Okuduğu kitaplar da burada.

Tüfek temizleme setleri burada, ben bilmiyorum. Muhakkak burada temizlemiştir. Çok sakin bir çocuktu, böyle yapınca şaşırdım. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Kendi de yaralandı, torunum olduğu için üzülüyorum. Silahlara meraklıydı sanırım. Üzerindeki teçhizat ve mermileri nereden buldu bilmiyorum.”

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 12 ilçede 21 adrese baskın, 19 gözaltıİstanbul’da DEAŞ operasyonu: 12 ilçede 21 adrese baskın, 19 gözaltıGündem
Yurt dışı çıkış harcına zam geldi: Kaç TL oldu? Kimler ödemez?Yurt dışı çıkış harcına zam geldi: Kaç TL oldu? Kimler ödemez?Yurt
izmir silahlı saldırı
Günün Manşetleri
İzmir’de polisleri şehit eden saldırganın evinden çıkanlar
12 ilçede 21 adrese baskın, 19 gözaltı
Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklamalar!
Kolombiya’da insan ticareti çetesi çökertildi
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu
FETÖ’nün emniyet yapılanmasına büyük darbe
CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylara soruşturma
Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Fransa'da hükümet düştü!
Çok Okunanlar
Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 9 Eylül 2025 altın fiyatları Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 9 Eylül 2025 altın fiyatları
5.1 büyüklüğünde deprem! 5.1 büyüklüğünde deprem!
500 bin TL 32 günde ne kadar kazandırıyor? 500 bin TL 32 günde ne kadar kazandırıyor?