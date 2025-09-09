İzmir’de polisleri şehit eden saldırganın evinden çıkanlar şoke etti

Türkiye’yi yasa boğan saldırının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 27’ye yükseldi.

CNN TÜRK’ün haberine göre, şüpheli Eren Bigül’ün odasında silah bakımı için kullanılan tüfek temizleme setleri ele geçirildi. Ayrıca odadaki bazı kitapların da dikkat çektiği öğrenildi.

Ailesinin yaklaşık 30 yıl önce Kayseri’den İzmir’e taşındığı belirtildi.

DEDESİ KONUŞTU: “ÇOK SAKİN BİR ÇOCUKTU”

Saldırganın birlikte yaşadığı 85 yaşındaki dedesi Hamza Bigül, torunu için şu ifadeleri kullandı:

“Torunum bizle kalıyordu, burada yatıyordu. Ben evdeydim, silah patlama seslerini duyunca küçük kardeşi korkarak uyandı. Pencereden baktık, emniyet müdürümüzün şehit olduğunu o an anlamadık. Sonra şerit çekildiğini görünce fark ettik. Neden yaptığını bilmiyorum. Bana göre tavırları normaldi ama anne babasına göre değişik davranışları varmış. Okuduğu kitaplar da burada.

Tüfek temizleme setleri burada, ben bilmiyorum. Muhakkak burada temizlemiştir. Çok sakin bir çocuktu, böyle yapınca şaşırdım. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Kendi de yaralandı, torunum olduğu için üzülüyorum. Silahlara meraklıydı sanırım. Üzerindeki teçhizat ve mermileri nereden buldu bilmiyorum.”