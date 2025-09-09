İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 12 ilçede 21 adrese baskın, 19 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ’a yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında, 20 şüphelinin örgütün çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlendi.

Şüphelilerden 10’unun, Türkiye açısından tehdit oluşturan “yabancı terörist savaşçı” olduğu değerlendirildi.

Diğer 9 şüphelinin ise örgüt yanlısı kişilerle irtibatı bulunduğu, örgüte ait sosyal medya paylaşımları yaptığı, örgütün güncel propaganda faaliyetlerine katıldığı ve örgütsel haberleşmelerin sağlandığı uygulamaları kullandığı tespit edildi.

12 İLÇEDE 21 ADRESE BASKIN

Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından emniyet güçleri harekete geçti. İstanbul’un 12 ilçesinde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

