CHP İstanbul'da yeni dönem: Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklamalar!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla CHP İstanbul İl Yönetimine geçici olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, partisinin 102. kuruluş yıl dönümü kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Törenin ardından basın mensuplarına konuşan Tekin, parti binasına dair tartışmalara açıklık getirdi. “Bizim resmi binamız şu anda Sarıyer. Bir bina tartışmasının içine girmek istemiyoruz, öyle bir sorun yok. Yeter ki üstünde altı oklu Cumhuriyet Halk Partisi yazan yer olsun, her yer bizimdir” sözleriyle konuyu netleştirdi.

"GELENEKLERİMİZE UYGUN DAVRANACAĞIZ"

Tören sırasında partinin tarihi ve değerlerine vurgu yapan Tekin, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere hayatını kaybeden CHP’lileri andı. “Geleneklerine, kurallarına, anayasasına uygun her türlü davranış içinde olacağız. Bu bizim temel görevimizdir” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve genel merkez yöneticileriyle de bir araya geleceklerini belirten Tekin, bundan sonraki süreçte parti içi tartışmalardan uzak duracaklarını söyledi.

CHP tabanından gördüğü ilgiden bahseden Gürsel Tekin, vatandaşların desteğinin kendilerine cesaret verdiğini ifade etti: “Gelen sarılıyor, giden sarılıyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Her ne kadar bir kısım televizyonlar, bizim çok kıymetli seçmenlerimizin kafasını bulandırmış olsalar da bize karşı olan güvenlerini kaybetmemeleri bize büyük bir cesaret veriyor.”

Açıklamalarında geçmişte yaşanan sorunlara da değinen Tekin, “Bütün uğraşımız partimizi en üst seviyeye çıkarmaktır. Bugüne kadar yaşanan sorunlar keşke olmasaydı. Ben ve heyetteki arkadaşlarım hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı kadar çok büyük çaba sarf ettik. O manzaraların yaşanmaması için 7 gün, 7 düveli bir araya getirdik. Ama ne yazık ki bizim inisiyatifimizin dışında yaşanan manzara en çok bizi üzdü. Bundan sonra CHP'lileri, CHP'ye oy verenleri asla üzmeyeceğiz. Yolumuza bakacağız ve genel merkezimizde partili arkadaşlarımızla da kucaklaşacağız.” ifadelerini kullandı.

"GÜN ÖFKE GÜNÜ DEĞİL"

Tekin, Genel Başkan Özgür Özel’i Cumhuriyet Anıtı’ndaki törende karşılayacağını belirterek, birlik çağrısında bulundu: “Partimin genel başkanıdır, partimin yöneticileridir. Her ne kadar arkadaşlarımız öfkeyle bize kızgın olsalar da biz öfkemizi içimize gömdük. Gün öfke, gün birbirimize laf yetiştirme günü değil. Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü, dirliğini sağlayabilecek çok önemli çalışmalar bizi bekliyor. Bizim bütün uğraşımız, çabamız bu olacak.”

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın Bahçelievler’de faaliyet göstereceği yönündeki tartışmalara da açıklık getiren Tekin, geçmişten örnekler vererek şunları söyledi: “O zaman ısıtma sistemleri sadece sobaydı. Bizim görevimiz pazarda kasa toplayıp soba yakmaktı, pankart asmaktı. Ben bu gelenekten geldim. Onun için o bina, bu bina, Sayın Genel Başkanımız nereyi uygun görüyorsa... Bizim resmi binamız şu anda Sarıyer. Bir bina tartışmasının içine girmek istemiyoruz, öyle bir sorun yok. Yeter ki üstünde altı oklu Cumhuriyet Halk Partisi yazan yer olsun, her yer bizimdir.”

"CANLARI SAĞOLSUN, DEMOKRATİK TEPKİDİR"

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan gerginlikleri değerlendiren Tekin, “Canları sağ olsun, demokratik tepkidir. Hiçbir kızgınlığım yok. Hepsini gözlerinden öperim. Bize petler değil, kurşunlar bile işlemez. Yeter ki doğru durun. Biz doğru noktadayız. Biz hiç kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Ama dostlarımı uyarmak istiyorum. Yazar, çizer, gazeteci... Yarın mahcup olabileceğiniz şeyleri söylemeyin, yazmayın. Çünkü biz ne yaptığımızı biliyoruz. Çok kolay bir görev değil arkadaşlar. Ne kadar zor bir görevi üstlendiğimizi biliyorum. Ama söz konusu CHP olunca geri kalan hepsi teferruattır.” dedi.

"BEN ONLARIN AĞABEYİYDİM"

Kendisine yönelik eleştiriler hakkında konuşan Tekin, “Yeni bir polemiğe girmek istemiyorum. Bana ağabey diyen, hatta bir kısım televizyonlar 'İmar çetesinin, ihale çetesinin korkulu rüyası' diyenler, ne oldu da 5 dakikada biz böyle şeytanlaştık? Ömrümüzde, hayatımızda kirlilik yok. Hatalarımız yok mu, insanız, tabii ki hata yapacağız. Ben partinin bütün kademelerinde görev yaptım. Gençlik kolu başkanı, ilçe yöneticiliği, il başkan yardımcılığı. Çok şükür bir çöp kadar partimin kurumsal kimliğine zarar vermedim. Benim ilkem altı ok ve kurucu liderim Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ondan sonraki genel başkanlarım. CHP'nin genel başkanları, Atatürk, İnönü, Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, hepsinin ortak özelliği para ilişkisi sıfır ve dürüstlükleridir. CHP dürüstlerin partisidir.” sözleriyle yanıt verdi.

İl binasında yapılan toplantılar hakkında da bilgi veren Tekin, “Bir kısım parti yöneticisi arkadaşlarımızla temaslarımız, konuşmalarımız oldu. Sonra kendi aramızda kuruldaki arkadaşlarımızla bir yol haritası çizdik. İyi çalışmalar olacak, hiç kimse merak etmesin. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.” dedi.

Son olarak törenin ardından nereye gideceği sorulan Tekin, şu açıklamayı yaptı: “Şu anda resmi binamız Sarıyer'deki bina, Sarıyer'e gideceğiz. Partimizin bugün kuruluş yıldönümü, saat saat, dakika dakika arkadaşlarımızla teşkilatlarımızla illerimizle ilçelerimizle görüşerek sorunları bir an önce bitirelim. Önümüzdeki günlerde pazarlarda olacağız.”