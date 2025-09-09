Kolombiya’da insan ticareti çetesi çökertildi: Elebaşı 196 ülkede aranan Türk çıktı!

Kolombiya’nın Medellín ve Bello şehirlerinde düzenlenen operasyonla, Avrupa’daki suç çeteleriyle bağlantılı insan ticareti şebekesi çökertildi. Örgütün kurbanları, sosyal medya aracılığıyla kandırılarak Avusturya, Almanya, İsviçre ve diğer AB ülkelerine gönderiliyordu.

FAALİYETLER İNSAN SÖMÜRÜSÜNE DAYALI

Operasyon, mağdurlardan iki Kolombiyalı kadının şikayeti üzerine başlatıldı. Polis yetkilileri, çetenin Medellín, Cartagena ve Bogota’daki faaliyetlerinin cinsel istismar ve insan sömürüsüne dayalı olduğunu açıkladı.

Kolombiya Ulusal Polis Müdürü General Carlos Fernando Triana, “Kadınları aşağılamaya, istismar etmeye ve sömürmeye adanmış, farklı Avrupa ülkeleriyle bağlantılı bir örgütü çökerttik” dedi.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİYLE ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Örgütün üyeleri arasında yedi Kolombiyalı, iki Avusturyalı, bir Romanyalı, bir Uruguaylı ve bir Türk bulunduğu tespit edildi. Europol Operasyonlar Müdürlüğü Sözcüsü Cristina Checchinato, mağdurların kurtarılması ve suç örgütünün çökertilmesinin ülkeler arası işbirliği gerektirdiğini vurguladı.

Soruşturma kapsamında dokuz ayda iki İspanyol suçlu tutuklandı, beş kişi için kırmızı bülten çıkarıldı. Örgütün 48 mağduru olduğu belirlenirken, elebaşının Interpol’de kaydı bulunan ve 196 ülkede aranan bir Türk olduğu bildirildi.

Yakalananlar arasında düşük gelirli mağdurları işe alan La Lesbi, Esteban, Liheney, Estiwar ve Jorge kod adlı kişiler de yer aldı.