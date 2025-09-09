Diyarbakır’da skandal: Doğum yapan aileye başkasının bebeği teslim edildi

Diyarbakır’daki özel bir hastanede skandal bir olay yaşandı. İddialara göre, Mahsum Özkaya’nın eşi sezaryenle kız çocuğu dünyaya getirdi, ancak aileye yanlış bebek teslim edildi. Anne ve baba, “Bu bebek bizim değil” diyerek ısrar etti.

Bebeğin yoğun bakımda tedavi edildiği süreçte aile, bebeği alıp eve götürdü. Üstünü çıkarttıklarında, çocuğun bileğinde “Vesile D.” isimli bileklik olduğu görüldü. Özkaya ailesi, hemen Sağlık Bakanlığı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BABANIN YAŞADIKLARI ANLATTI

Baba Mahsum Özkaya, yaşananları şöyle aktardı:

“28 Ağustos 2025’te eşim özel hastanede sezaryenle doğum yaptı. Ertesi sabah hastane, tahlil alındığını ve enfeksiyon olduğunu söyledi. Bebeğimizin yoğun bakımda yatması önerildi. Başka hastanede tahlil yaptırdık, yoğun bakıma almıyorlardı ama doktorlar ‘Bebeğiniz enfeksiyon hastası, enfeksiyonu yükselir’ diyerek bizi korkuttu. Bebeğimiz bir hafta boyunca yenidoğan yoğun bakım servisinde kaldı.”

BEBEĞİN BİZE AİT OLMADIĞINI HİSSETTİK

4 Eylül 2025’te hastane, bebeğin taburcu edileceğini söyleyerek aileyi çağırdı. Özkaya, teslim edilen bebeği görünce tedirgin oldu:

“Bebeğin bize ait olmadığını hissettik. Hemşire, ‘Bebek size ait, elbisesini giydirmişiz, farklı görünmüş olabilir’ dedi. Taburcu işlemi sırasında da ısrar ettiler ama biz kendi bebeğimiz olmadığını söyledik.”

HASTANEDEN DNA TESTİ İSTEDİLER

Baba Özkaya, eve geldiklerinde bebeğin bileğinde başka bir ailenin ismini görünce durumu fark etti:

“Hemen hastaneyi aradım. Bize ait olmayan bebeği aldılar ve kendi bebeğimizi verdiler. Başhekim yardımcısı, hastane müdürü ve doktorlar özür diledi. Hemşirenin ailevi sorunları olduğu söylendi. DNA testi istedim, hala içim rahat değil. Süreci Sağlık Bakanlığı ve savcılıkla takip edeceğim.”

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Özkaya ailesi, Sağlık Bakanlığı ve savcılığa resmi şikayette bulundu. Baba Mahsum Özkaya, süreç boyunca çok tedirgin olduklarını ve diğer ailelerin de dikkatli olması gerektiğini belirtti.

