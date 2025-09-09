Bakanlık'tan açıklama: Ünlü manken Şevval Şahin ve yasa dışı araç tanıtım kartı skandalı

Ünlü manken Şevval Şahin, Bebek’te eğlence sonrası sevgilisi Burak Ateş’in tahsis ettiği araçla görüntülendi. Aracın camındaki “resmi hizmete mahsustur” yazısı dikkat çekince, Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık'tan açıklama: Ünlü manken Şevval Şahin ve yasa dışı araç tanıtım kartı skandalı
Şahin, önceki gece İstanbul Bebek’te bir otel çıkışında görüntülendi. Otelden, arkadaşının kendisine tahsis ettiği özel koruma ve şoförlü araçla ayrıldı.

Aracın camında, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan “resmi hizmete mahsustur” yazılı kart olması dikkat çekti. Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu araç tanıtım kartının yasa dışı kullanım olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu haberde yer alan araç, Ticaret Bakanlığımıza ait veya Bakanlığımıza tahsis edilmiş bir araç kesinlikle olmayıp, aracın Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Altın Ateş Kimya AŞ'nin temsilcisi Ali Uğur Ateş'in oğlu, aynı zamanda anılan Birliğin Yönetim Kurulu Üyesi AAG Kimya Dış Ticaret AŞ'nin temsilcisi olan Burak Ateş'in kullanımında olduğu görülmektedir. Söz konusu yasa dışı araç tanıtım kartı kullanımının, Bakanlığımız izni/onayı/bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkân bulunmamaktadır."

manken ticaret bakanı
