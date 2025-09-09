Ortaokulun bodrum katında yangın çıktı! Eğitime ara verildi

Yangın, saat 11.00 sıralarında Başak Mahallesi Erdem Beyazıt Caddesi’nde bulunan okulun bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Durumu fark eden okul personeli, hemen yönetimi bilgilendirerek öğrencilerin tahliyesini sağladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir öğrencinin yaralanmadığı veya dumandan etkilenmediği belirlendi.

YANGINA KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLDİ

Dumanla dolduğu tespit edilen bodrum kata giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle öğrencilerin velilerine haber verildi ve okulda eğitime 1 gün ara verildi.

VELİLER OKULA KOŞTU

Yangın haberini alır almaz okula gelen öğrenci velilerinden Yakup Süt, yaşadığı endişeyi şöyle anlattı:

“Kırtasiyedeydim, fotokopi çektiriyordum. Yangın çıktığını duydum. Koşa koşa geldim çocuğumu almaya. Tedirgin olduk. Yetkililer ciddi bir şeyin olmadığını söyledi. Çocuklarımızı alıyoruz.”