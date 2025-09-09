Ortaokulun bodrum katında yangın çıktı! Eğitime ara verildi

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan İBB Şair Erdem Beyazıt Ortaokulu’nun bodrum katında yangın çıktı. Öğrenciler kısa sürede tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ortaokulun bodrum katında yangın çıktı! Eğitime ara verildi
Yayınlanma:

Yangın, saat 11.00 sıralarında Başak Mahallesi Erdem Beyazıt Caddesi’nde bulunan okulun bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Durumu fark eden okul personeli, hemen yönetimi bilgilendirerek öğrencilerin tahliyesini sağladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir öğrencinin yaralanmadığı veya dumandan etkilenmediği belirlendi.

YANGINA KISA SÜREDE MÜDAHALE EDİLDİ

Dumanla dolduğu tespit edilen bodrum kata giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle öğrencilerin velilerine haber verildi ve okulda eğitime 1 gün ara verildi.

VELİLER OKULA KOŞTU

Yangın haberini alır almaz okula gelen öğrenci velilerinden Yakup Süt, yaşadığı endişeyi şöyle anlattı:

“Kırtasiyedeydim, fotokopi çektiriyordum. Yangın çıktığını duydum. Koşa koşa geldim çocuğumu almaya. Tedirgin olduk. Yetkililer ciddi bir şeyin olmadığını söyledi. Çocuklarımızı alıyoruz.”

İzmir’de polisleri şehit eden saldırganın evinden çıkanlar şoke ettiİzmir’de polisleri şehit eden saldırganın evinden çıkanlar şoke ettiGündem
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacakMeteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacakYurt
yangın istanbul
Günün Manşetleri
Bakan Kacır Gümüşhane’de konuştu
İzmir’de polisleri şehit eden saldırganın evinden çıkanlar
12 ilçede 21 adrese baskın, 19 gözaltı
Gürsel Tekin'den dikkat çeken açıklamalar!
Kolombiya’da insan ticareti çetesi çökertildi
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu
FETÖ’nün emniyet yapılanmasına büyük darbe
CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylara soruşturma
Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı
Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde
Çok Okunanlar
Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak Meteoroloji alarm veriyor: Bu illerde sağanak yağış etkili olacak
Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı Meteorolojiden son dakika sağanak uyarısı
Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 9 Eylül 2025 altın fiyatları Altın fiyatlarında yeni rekor! İşte 9 Eylül 2025 altın fiyatları
5.1 büyüklüğünde deprem! 5.1 büyüklüğünde deprem!
500 bin TL 32 günde ne kadar kazandırıyor? 500 bin TL 32 günde ne kadar kazandırıyor?