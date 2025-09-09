Buse Naz Çakıroğlu Dünya Şampiyonasında çeyrek finale yükseldi

Milli boksör, ringdeki üstün performansıyla Venezuelalı rakibini geride bırakarak Türkiye’ye büyük bir sevinç yaşattı. Çakıroğlu, aldığı galibiyetle birlikte şampiyonadaki iddiasını sürdürdü.

HEDEF MADALYA

Çeyrek finale yükselen milli sporcu, bir sonraki karşılaşmasında yarı final bileti için ringe çıkacak. Çakıroğlu’nun hedefi, şampiyonadan madalya ile dönmek.