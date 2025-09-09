Buse Naz Çakıroğlu Dünya Şampiyonasında çeyrek finale yükseldi
Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 51 kilo kategorisinde ringe çıkan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, önemli bir galibiyete imza attı. Çakıroğlu, Venezuelalı rakibi Irismar Del Valle Cardozo Rojas’ı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Milli boksör, ringdeki üstün performansıyla Venezuelalı rakibini geride bırakarak Türkiye’ye büyük bir sevinç yaşattı. Çakıroğlu, aldığı galibiyetle birlikte şampiyonadaki iddiasını sürdürdü.
HEDEF MADALYA
Çeyrek finale yükselen milli sporcu, bir sonraki karşılaşmasında yarı final bileti için ringe çıkacak. Çakıroğlu’nun hedefi, şampiyonadan madalya ile dönmek.
Kaynak: Anadolu Ajansı