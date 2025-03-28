Son dakika... Myanmar'da arka arkaya iki deprem meydana geldi. 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki depremden ilk görüntüler

Son dakika... Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki depremden meydana geldi.

Son dakika... Myanmar'da arka arkaya iki deprem meydana geldi. 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki depremden ilk görüntüler
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Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre başkent Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing'in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

7.7 şiddetindeki depremin vurduğu Myanmar'ın Mandalay kentinde arama kurtarma çalışmaları başladı.

Son dakika... Myanmar'da arka arkaya iki deprem meydana geldi. 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki depremden ilk görüntüler - Resim : 1

Son dakika... Myanmar'da arka arkaya iki deprem meydana geldi. 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki depremden ilk görüntüler - Resim : 2

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