Sosyal medya fenomenleri için emsal niteliğinde karar! Geleneksel medya ile aynı kurallara tabi olacaklar

İtalya'da sosyal medya fenomenleriyle ilgili önemli bir karar alındı. Karara göre fenomenler, geleneksel medya kuruluşlarıyla aynı kurallara tabi olacak.

Sosyal medya fenomenleri için emsal niteliğinde karar! Geleneksel medya ile aynı kurallara tabi olacaklar
Sosyal medya fenomenleri için emsal niteliğinde karar! Geleneksel medya ile aynı kurallara tabi olacaklar

İtalyan sosyal medya fenomenleri, yakında içeriklerini çevrimiçi yayınlarken geleneksel medya kuruluşlarıyla aynı kurallara tabi olacak. Fenomenlerin faaliyetlerinin İtalyan İletişim Otoritesi'nin (AGCOM) gözetimi altına gireceği belirtildi.

Kurallar başlangıçta bir milyondan fazla takipçisi olan içerik oluşturuculara uygulanacak. AGCOM patronu Giacomo Lasorella, "Fenomenlerin Vahşi Batısı sona erdi. Büyük olanlarla başlıyoruz, ancak diğer fenomenlerin de uyum sağlaması gerekecek" dedi.

Önde gelen fenomenler, marka iş birliklerini açıkça etiketlemezlerse veya ticari çıkarlarını açıklamazlarsa ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacaklar. Önerilen yönergeler ayrıca, bir markayla iş birliklerini ve ticari çıkarlarını doğru bir şekilde tanıtamayan etkileyicilere yönelik 250 bin euroya kadar para cezaları içeren sert cezalar içeren yeni düzenlemelerle çocukları korumayı da amaçlıyor.

AGCOM yaptığı açıklamada, tedbirlerinin "ticari iletişim ve kişilerin temel haklarının, küçüklerin ve spor değerlerinin korunmasını" kapsayacağını söyledi. Açıklamada, ürün yerleştirme durumunda "etkileyicilerin içeriğin reklam niteliğine ilişkin bir uyarı eklemesi gerekmektedir" denildi.

Sosyal medya kışkırtıcılarına operasyon!Sosyal medya kışkırtıcılarına operasyon!Gündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# italya # sosyal medya # sosyal medya fenomenleri
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