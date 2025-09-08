Sosyal medya platformları kapatıldı, gençler sokağa döküldü: 13 ölü

Nepal’de sosyal medya platformlarının yasaklanmasına karşı düzenlenen protestolarda 13 kişi yaşamını yitirdi. Başkent Katmandu’da on binlerce kişinin katıldığı eylemler sonrası bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Nepal’de Facebook, X ve YouTube dahil olmak üzere çok sayıda sosyal medya platformunun engellenmesinin ardından halk sokaklara döküldü. Başkent Katmandu’da toplanan binlerce kişi, “Z Kuşağı” göstericilerin çağrısına uyarak parlamento binasını kuşattı.

Eylemciler, “Yeter artık” ve “Yolsuzluğu bitirin” sloganları atarak hükümeti protesto etti. Polis uyarılara rağmen dağılmayan kalabalığa biber gazı ile müdahale etti. Çıkan çatışmalarda 13 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı.

POLİS SERT MÜDAHALE ETTİ

Nepal İletişim Bakanı Prithvi Subba, polisin eylemleri kontrol altına almak için “biber gazı, cop ve plastik mermi kullanmak zorunda kaldığını” açıkladı. Yetkililer, protestoların büyümesi üzerine Katmandu bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Hükümet, sosyal medya düzenlemesinin “fake haber”, “nefret söylemleri” ve “çevrimiçi dolandırıcılık” ile mücadele için gerekli olduğunu savunuyor. Ancak protestocular yasağın ifade özgürlüğünü kısıtladığını öne sürüyor.

26 PLATFORM ENGELLENDİ

Geçtiğimiz hafta Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, kayıt yaptırma süresine uymadıkları gerekçesiyle 26 sosyal medya platformunun engellenmesine karar verdi. Cuma gününden bu yana kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşarken, yasağın ardından yalnızca kayıt işlemlerini tamamlayan iki platform yeniden faaliyete geçti.

Nepal hükümeti ise sosyal medyayı tamamen yasaklamadığını, yalnızca “ülke yasalarına uygun hale getirmeye çalıştığını” savunuyor.

