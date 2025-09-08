Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Çin’de temaslarda bulundu: “Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık” modeli anlatıldı

Ziyaretin ilk durağı Pekin oldu. 8 Eylül 2025’te Sağlık Bakanı Memişoğlu ve beraberindeki heyet, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Lei Haichao ve ekibiyle bir araya geldi. Toplantıda Türkiye’nin “Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık” vizyonu ele alındı.

Memişoğlu, “Hastalıkları tedavi eden, sağlığı koruyan aynı zamanda bilgi ve teknoloji üreten bir model geliştiriyoruz. Bu modelle önleyici sağlık hizmetleriyle hastalıkların yükünü azaltmayı, yenilikçi tedavilerle sağlığı geliştirmeyi ve yerli üretimle başarılarımızı daha da büyütmeyi amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı. Türkiye’de her gün 3 milyon vatandaşın ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmeti aldığını da vurguladı.

DİJİTAL SAĞLIKTA TÜRKİYE’NİN GÜCÜ

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri dijital sağlık oldu. Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Tüm sağlık verilerimizi e-Nabız gibi ulusal entegre platformlarda dijitale taşıdık; hasta kayıtları, reçeteler, laboratuvar sonuçları ve epidemiyolojik veriler artık gerçek zamanlı olarak erişilebilir ve takip edilebilir.” dedi.

İki ülkenin dijital sağlık alanında güvenli veri paylaşımı, ortak epidemiyoloji araştırmaları ve yapay zekâ destekli sağlık analitiği projelerinde iş birliği yapmasının büyük fırsatlar sunduğu belirtildi.

TİTCK SAYESİNDE GENİŞ ÜRETİM ALANI

Biyoteknoloji ve klinik araştırmalar da gündeme geldi. Memişoğlu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu olduğunu, FDA ve EMA ile eşgüdüm içinde çalıştığını hatırlattı. “TİTCK; ilaç, biyoteknolojik ürünler ve tıbbi cihazların ruhsatlandırma, denetim ve farmakovijilansını yönetiyor.” dedi.

Türkiye’nin antibiyotiklerden biyoteknolojik ilaçlara kadar geniş bir üretim kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Bakan, Çin’in yenilikçi teknolojileriyle yapılacak iş birliklerinin küresel çapta rekabetçi ürünler doğurabileceğine dikkat çekti.

Memişoğlu, Çin’in önleyici sağlık ve obeziteyle mücadele konusundaki çalışmalarını örnek göstererek, halk sağlığında iş birliğinin büyük önem taşıdığını belirtti: “Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşviki, dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi ortak projelerimiz arasında olabilir.” dedi.

Ayrıca Türkiye’de geleneksel tıp alanında aile hekimlerine akupunktur ve fitoterapi yetkisi verildiğini belirtti. Çin geleneksel tıbbının gelişiminin de vurgulandığı toplantılarda, ortak sempozyum ve eğitim programlarının düzenlenmesi kararlaştırıldı.

TÜSEB VE YERLİ İNOVASYON PROJELERİ

Sağlık Bakanı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın (TÜSEB) stratejik projelerine değindi. TÜSEB’in biyomedikal mühendislik, genetik, aşı geliştirme ve nanoteknoloji alanlarında çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

ASELSAN iş birliğiyle yerli Kalp Akciğer Makinesi’nin geliştirilmesi, CAR-T Hücre Tedavisi üretim sürecinin başlatılması gibi projelerin gelecekte iki ülke iş birliğini güçlendireceği ifade edildi.

Bakan Memişoğlu, 2026’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek Türk Tıp Dünyası Kurultayı’na Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nu davet etti. “Üreten Sağlık” vizyonuyla düzenlenecek Kurultay’ın Ar-Ge, yapay zekâ uygulamaları, yeni tedavi yöntemleri ve klinik araştırmalar gibi alanlarda bilim insanlarını buluşturacağı belirtildi.

Ziyaretin sonunda iki ülkenin ortak projelerle küresel sağlık sorunlarına çözüm üretebileceği değerlendirildi. Memişoğlu, “Türkiye’nin modern sağlık altyapısı ile Çin’in yenilikçi üretim kapasitesi birleştiğinde küresel ilaç ve sağlık pazarında yeni bir güç ortaya çıkacaktır.” dedi.