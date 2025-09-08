Gazze’de can kaybı 64 bini aştı: Yaralı sayısı 163 bini geçti

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılar, Gazze Şeridi’nde can almaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saate ilişkin bilanço ile birlikte toplam kayıpları açıkladı.

Bakanlık verilerine göre, Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 522’ye, yaralı sayısı ise 163 bin 96’ya yükseldi.

Yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 67 cansız beden ve 320 yaralı getirildiği belirtildi. Cenazelerden 2’sinin daha önceki saldırılarda enkaz altında kalan sivillere ait olduğu aktarıldı.

ATEŞKESİN BOZULMASINDAN SONRA 12 BİNE YAKIN FİLİSTİNLİ ÖLDÜ 

İsrail’in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart 2024’ten bu yana yaşanan kayıplar da açıklandı. Buna göre, 11 bin 976 Filistinli hayatını kaybetti, 51 bin 55 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ndeki işgali kalıcı hale getirme amacıyla başlattığı saldırıların aralıksız sürdüğü vurgulandı. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıların bilançosunun her geçen gün ağırlaştığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

