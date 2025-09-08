Ticaret Bakanlığı’ndan marketlere sıkı denetim: 15 bin firmaya ceza

Bakanlık yetkilileri, denetimlerin özellikle temel gıda ürünleri başta olmak üzere vatandaşların günlük yaşamında doğrudan etkili olan ürünlerde yoğunlaştırıldığını belirtti. Denetimlerin, hem tüketici haklarını korumak hem de piyasa düzenini sağlamak amacıyla titizlikle süreceği ifade edildi.



YOĞUN BİR ŞEKİLDE DENETİMLER YAPILIYOR 🔍

Türkiye’nin 81 ilinde yürütülen denetimler kapsamında ürünler ve etiketler tek tek incelendi. Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, bakanlığın talimatları doğrultusunda fiyat etiketi yönetmeliği ve haksız fiyat artışı kapsamında sıkı denetimler yaptıklarını söyledi.

Tan, “Haksız fiyat kapsamında yaptığımız denetimlerde, işletmelerden denetlenen ürüne ait geçmişe yönelik 3 aylık faturalar istiyoruz. Faturaların incelenmesi neticesinde haksız fiyat şüphesi oluşan işletmeleri, nihai değerlendirmeyi yapmak üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk ediyoruz. Burada haksız fiyat durumu görülmesi halinde ceza uygulanıyor” dedi.



ANKARA’DA 15 BİN FİRMA DENETLENDİ ⚖️

Ankara özelinde yapılan denetimlere de değinen Tan, ocak ayından itibaren 15 bin firmanın ürün ve etiket fiyatlarının kontrol edildiğini belirtti.

Tan, “Toplamda 140 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca E-Devlet’teki Haksız Fiyat Mobil Uygulaması ve CİMER üzerinden çok sayıda başvuru alıyoruz” ifadelerini kullandı.