Çalışma hayatında yeni dönem: Güvenceli esneklik nedir?

Orta Vadeli Program’da çalışma hayatına ilişkin önemli düzenlemeler yer aldı. Programda, işe alım, kısmi süreli çalışma ve çalışma süreleri gibi başlıklarda esneklikler içeren “güvenceli esneklik” modeline vurgu yapıldı.

2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program, Resmî Gazete’de yayımlandı. Programın istihdam bölümünde, iş gücü piyasasının değişen ihtiyaçlarına uygun olarak güvenceli esneklik modelinin 2026’dan itibaren uygulanacağı bildirildi.


GÜVENCELİ ESNEKLİK DETAYLARI

Programda, şu ifadelere yer verildi:

“İşgücü piyasasının sektörel dönüşümlerle değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak, kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirmek ve iş yaşam dengesini korumak amacıyla yeni nesil çalışma biçimlerine yönelik düzenlemeler hayata geçirilerek, güvenceli esneklik geliştirilecek. İş gücünün yeşil ve dijital dönüşümün gerekliliklerine uyumu artırılarak sürdürülebilir istihdam yapısı desteklenecektir.”

Ayrıca, mevzuat düzenlemelerinin sosyal taraflarla diyalog içinde yapılacağı, işsizlik sigortası fonu kaynaklı pasif iş gücü programlarından yararlanma koşullarının kolaylaştırılacağı kaydedildi.


MODELİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Güvenceli esneklik modeli;

İşe alım ve işten çıkarma süreçlerinde esneklik,
Esnek iş sözleşmeleri,
Fazla çalışma ve kısmi süreli çalışmada düzenlemeler,
İş ve görev tanımlarında esneklik,
Performansa dayalı ücretlendirme
gibi uygulamaları kapsıyor.

GÜVENCELİ ESNEKLİK NEDİR?

Bu model, çalışma yaşamında bir yandan işgücü piyasalarının, iş organizasyonlarının ve çalışma ilişkilerinin esnekliğini artırırken, diğer yandan dezavantajlı kesimler için iş güvencesi ve sosyal güvenlik haklarını güçlendirmeyi amaçlıyor.


ÖĞRENCİLERE BİREYSEL EMEKLİLİK

Programda dikkat çeken düzenlemelerden biri de 25 yaş altı öğrencilerin bireysel emeklilik sistemine (BES) otomatik katılımı oldu.

Planda şu ifadeler yer aldı:
“Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES’e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecektir. Yatırım fonlu birikimli hayat sigortaları yaygınlaştırılacaktır.”

DİJİTAL TÜRK LİRASI PROJESİ

Orta Vadeli Program’da ayrıca dijital Türk lirasına yönelik çalışmalar da öne çıktı.

Programda, “Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının verimliliklerini ve rekabet güçlerini artırmak amacıyla bulut bilişim kullanım imkânları iyileştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. Dijital Türk lirasının iktisadi, hukuki ve güvenlik boyutları ele alınarak kullanıma sunulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.” denildi.

