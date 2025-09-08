Başakşehir’de Çağdaş Atan dönemi sona erdi, yerine işte o isim geliyor

RAMS Başakşehir, 2023-24 sezonunda takımın başına getirilen teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa Kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan’a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

ÇAĞDAŞ ATAN’IN BAŞAKŞEHİR KARNESİ

2023 yılının Eylül ayında Başakşehir’in başına geçen 45 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbul ekibiyle 98 maça çıktı. Bu süreçte Süper Lig’de 73 mücadelede görev aldı ve 34 galibiyet, 15 beraberlik, 24 mağlubiyet yaşadı.

2023-24 sezonu: 62 puanla ligi 4. sırada tamamladı.

2024-25 sezonu: 54 puanla 5. sırada tamamlandı.

Avrupa arenasında ise 2024-25 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yer alan Başakşehir, grup aşamasında 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle lig aşamasını 26. sırada tamamlayarak Avrupa macerasına erken veda etti.

AVRUPA DEFTERİ KAPANDI

Yeni sezonun Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan temsilcisi Cherno More karşısında 1-0 ve 4-0’lık skorlarla tur atlayan Başakşehir, 3. elemede Norveç ekibi Viking’i eledi. Deplasmanda 3-1 kazanılan maçın rövanşında evinde 1-1 berabere kalan ekip, play-off turuna yükseldi.

Ancak bu turda Romanya’nın Universitatea Craiova takımı karşısında alınan 2-1 ve 3-1’lik mağlubiyetlerle Avrupa kupalarına veda edildi.

Süper Lig’de ertelenen maçlar nedeniyle sezona iki maçla başlayan Başakşehir, Kayserispor ile 1-1, Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.

NURİ ŞAHİN İSMİ GÜNDEMDE

Çağdaş Atan sonrası teknik direktörlük koltuğu için Başakşehir’in yeni hedefi belli oldu.Yağız Sabuncuoğlu’na göre, kulüp, genç teknik adam Nuri Şahin ile görüşmelere başladı. 37 yaşındaki Nuri Şahin, teknik direktörlük kariyerinde son olarak Almanya’da Borussia Dortmund’da çalışmıştı.