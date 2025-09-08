Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder’in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş Kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz.”

BEŞİKTAŞ’TAN HOŞ GELDİN MESAJI

Beşiktaş resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada ise,

“Beşiktaş'ımıza Hoş Geldin Cengiz Ünder. Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder’in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”