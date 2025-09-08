İspanya, Gazze’deki soykırım nedeniyle İsrail’e silah ambargosu başlattı

Açıklamaya göre İspanya, “Gazze’deki soykırım sebebiyle” İsrail’e silah ambargosu uygulayacak ve İsrail’e yakıt taşıyan gemilerin İspanya limanlarını kullanmasına izin vermeyecek.

“GAZZE’DEKİ SOYKIRIMI DURDURMAK İÇİN”

Sanchez, yaptırımlara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Gazze’deki soykırımı durdurmak, faillerinden hesap sormak ve Filistin halkına desteğimizi göstermek için bu adımı atıyoruz.”

AMBARGO KAPSAMI VE DİPLOMATİK HAMLELER

İspanya Başbakanı, İsrail’e giden silahların İspanya topraklarından geçişini engellemek de dahil olmak üzere ambargonun detaylarını açıkladı. Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Gazze’deki soykırıma karşı” İsrail üzerindeki diplomatik baskıyı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Sadece silah nakliyesini durdurmakla kalmayacak olan İspanya, Filistin Yönetimi ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA)’ya mali desteğini artırmayı da taahhüt etti.

SOYKIRIMA ORTAK OLANLAR İSPANYA’YA GİREMEYECEK

İspanya ayrıca işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlere ambargo uygulayacak ve Gazze’deki soykırıma ortak olduğu düşünülen kişilerin ülkeye girişini engelleyecek.