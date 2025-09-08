Balıkesir Sındırgı’da deprem fırtınası: Ölü faylar tekrar hareketlendi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,9 ve 4,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremlerin “ölü fayları” tetiklediğini belirtti.

10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların Sındırgı’nın güneyindeki dağlık bölgeye kaydığı ifade edildi. Prof. Dr. Sözbilir, bu hareketliliğin Emendere Fay Zonu ve güneyindeki tekil faylarda yoğunlaştığını belirterek, söz konusu fayların resmi diri fay haritalarında yer almadığını ve durumun olağanüstü olduğunu vurguladı.

“ÖLÜ FAYLAR HAREKETE GEÇTİ”

Prof. Dr. Sözbilir, depremlerle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“10 Ağustos tarihli depremin ardından devam eden artçılar, dağlık alandaki ölü fayları tetikledi. Bu fayların yeniden aktif hale geldiğini görüyoruz. Bölgede 5’in üzerinde büyüklüğe ulaşmayan, ancak deprem fırtınası şeklinde sürecek bir etkinlik bekleniyor.”

JEOTERMAL KAYNAKLARA DİKKAT

Prof. Dr. Sözbilir, bölgedeki fayların üzerinde jeotermal kaynaklar bulunduğuna dikkat çekti ve bu durumun fayların hareketliliğini etkileyebileceğini belirtti. Uzmanlar, artçı depremlerin bir süre daha devam etmesini öngörüyor ve vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.


