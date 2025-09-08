Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir saldırısı sonrası açıklama

Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Konuşmasının başında İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırıya değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

 “Bu sabah İzmir’den hepimizi derinden sarsan acı bir haber aldık. Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırı sonucunda iki polisimiz şehit oldu, iki emniyet görevlimiz de yaralandı.”

Menfur saldırıda şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın için rahmet dileğinde bulunan Erdoğan, yaralı polis memurları Ömer Amila ve Murat Dağlı’ya acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı, saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki failin yakalandığını ve bağlantılarının araştırıldığını belirterek, “Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun” dedi.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJI 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında yeni eğitim öğretim yılı için şu temennilerde bulundu:

“Yeni eğitim öğretim yılımızın tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve maarif teşkilatımız için hayırlı olmasını diliyorum. Geçen hafta okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerimizin uyum eğitimi başlamıştı. Bugün de 81 il ve 922 ilçemizde 1. dönemin ilk gününe hep birlikte adım atıyoruz.”

Öğrencilere seslenen Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı’nın sancaktarları olan tüm çocuklarımıza Rabbim’den üstün başarılar niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

AİLE VE YEŞİL VATAN VURGUSU 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ana temalarını aile ve yeşil vatan olarak belirlediklerini söyledi.

“Her çocuk bir fidan, ilk ders yeşil vatan” başlığıyla ilk hafta okullarda etkinlikler yapılacağını aktaran Erdoğan, “Yeşil Vatan Benim Okulum, Geleceğe Çare” programıyla ailelerin de sürece doğrudan dahil edileceğini belirtti.

ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR 

Öğretmenlere özel bir teşekkür mesajı da veren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Öğrencilerini evlatları gibi gören, onlar için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan öğretmenlerimiz her türlü takdire layıktır. Onların mahir ellerinde yetişen çocuklarımız aydınlık yarınlarımızın en güçlü teminatıdır.”

